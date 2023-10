Un satellite britannique fournit des données précises sur la température pour améliorer l'adaptation à la chaleur

By

Un satellite britannique appelé HotSat-1, lancé en juin par la société londonienne Satellite Vu (SatVu), a transmis ses premières images. Ces images fournissent des données de température affinées qui pourraient aider la vie terrestre à s’adapter aux zones de chaleur intense. HotSat-1 est le premier d'une flotte prévue de huit satellites qui formeront un réseau visant à améliorer les cartes thermiques mondiales. La fusée SpaceX a transporté HotSat-1 dans l'espace, au départ de Californie.

SatVu affirme que les capteurs thermiques de ces satellites ont la capacité de mesurer la température au sol avec une résolution de 3.5 mètres, dépassant les capacités de tous leurs prédécesseurs. Ce niveau de précision est suffisant non seulement pour analyser la chaleur émanant de toits et de murs individuels, mais aussi de minuscules fragments d’infrastructure.

Les données de température très détaillées obtenues peuvent avoir de nombreuses applications. Par exemple, il peut être utile pour identifier les bâtiments mal isolés, améliorer l’efficacité énergétique des usines et des sites industriels, identifier les îlots de chaleur au sein des villes, et bien plus encore.

Parmi les premières images du satellite figurent une vidéo thermique montrant un train traversant Chicago, la chaleur générée par les incendies de forêt au Canada et la température des parkings à Las Vegas. SatVu aurait obtenu des engagements d'une valeur de plus de 120 millions de dollars pour l'utilisation de ces données.

Dans l’ensemble, HotSat-1 est sur le point de jouer un rôle essentiel en fournissant des informations précises sur la température qui aideront diverses industries et chercheurs à prendre des décisions éclairées et à développer des mesures d’adaptation à la hausse des températures et aux conditions climatiques changeantes.

Définitions:

– Cartes thermiques : représentations visuelles des données de température qui permettent d’analyser les modèles de température sur une zone spécifique.

– Isolation : Matériau ou technique utilisé pour réduire le transfert de chaleur.

– Ilots de chaleur : zones urbaines qui connaissent des températures nettement plus élevées que les zones rurales environnantes en raison des activités humaines et des infrastructures.

Sources:

– BBC : Données de température : un réseau de satellites britannique pour aider au développement

– Vu par satellite : HotSat-1