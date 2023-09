Révolutionner la mesure de la température avec Thermal MagIC

Les thermomètres traditionnels ont des limites lorsqu'il s'agit de mesurer les températures dans certains environnements. Cependant, des chercheurs du National Institute of Standards and Technology (NIST) ont travaillé sur un projet révolutionnaire appelé Thermal Magnetic Imaging and Control, ou « Thermal MagIC », qui vise à surmonter ces limitations et à révolutionner la mesure de la température.

L'objectif du projet Thermal MagIC est de développer une technique d'imagerie et de mesure de la température dans des environnements difficiles, comme à l'intérieur de systèmes vivants ou d'objets difficiles d'accès. Les chercheurs utilisent des sphères de taille nanométrique faites de métal ou d’autres matériaux, qui présentent des réponses magnétiques correspondant à des températures spécifiques. En mesurant ces signaux magnétiques, les chercheurs peuvent déterminer avec précision la température de l’objet étudié.

La récente publication de l’équipe de recherche caractérise la sensibilité à la température et la résolution spatiale de leur système d’imagerie. Cela marque une étape importante dans le projet, car cela les rapproche de la création d’une « caméra thermométrique » fiable. Les applications potentielles d’une telle caméra sont vastes, allant du diagnostic médical à la fabrication de précision.

Le système Thermal MagIC se compose de deux parties. La première partie comprend les sphères de taille nanométrique qui font office de capteurs et dont les signaux magnétiques changent avec la température. Ces minuscules particules sont incorporées aux liquides ou solides étudiés. La deuxième partie est l'instrument qui excite magnétiquement les sphères et lit leur signal.

Lors de la phase de test, les chercheurs ont placé les nanoparticules dans de petits puits remplis d'une solution. En faisant varier l'espacement entre les puits, ils ont pu déterminer la résolution spatiale de leur système d'imagerie. Les résultats ont montré que le système pouvait distinguer avec précision les puits les plus espacés, mais avait du mal à distinguer les puits très rapprochés.

Les progrès réalisés par les chercheurs du NIST dans le cadre du projet Thermal MagIC nous rapprochent d'une nouvelle ère de mesure de la température. Avec la capacité de mesurer de manière non invasive la température dans des environnements difficiles, comme à l’intérieur de systèmes vivants ou d’objets inaccessibles, le potentiel de progrès dans les domaines de la médecine, de la fabrication et d’autres domaines est vaste.

Sources:

– National Institute of Standards and Technology (NIST) – « Révolutionner la mesure de la température »

– Rapports scientifiques – « Caractérisation des limites de résolution spatiale en thermométrie à base de particules magnétiques à l'aide de pinces thermomagnétiques »