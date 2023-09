Le dioxyde de carbone détecté sur la lune Europa de Jupiter pointe vers un océan caché

Les scientifiques ont utilisé les données du télescope spatial James Webb pour détecter du dioxyde de carbone sur Europe, l'une des lunes de Jupiter. Cette découverte suggère que le vaste océan situé sous la coquille glacée d'Europe pourrait contenir les éléments chimiques nécessaires au maintien de la vie. On pense déjà qu’Europe possède un immense océan d’eau salée sous sa surface gelée, ce qui en fait un hôte potentiel pour la vie extraterrestre dans notre système solaire. Cependant, il est difficile de confirmer si les conditions océaniques sont favorables.

Les équipes de recherche qui ont analysé les données du télescope Webb ont découvert que le dioxyde de carbone le plus abondant se trouvait dans une région appelée Tara Regio, connue pour son terrain chaotique avec des crêtes dentelées et des fissures. On suppose que l’eau chaude de l’océan pourrait remonter à la surface, faisant fondre la glace et créant des falaises inégales au fil du temps.

La première étude a conclu que le dioxyde de carbone provenait probablement de l'océan interne d'Europe. Cependant, la possibilité que le carbone provienne de l'intérieur de la planète sous forme de minéraux carbonatés ressemblant à des roches, qui seraient ensuite brisés par irradiation, ne peut être exclue. De plus, du sel de table a également été détecté à Tara Regio, indiquant un lien potentiel avec l'océan caché.

Alors que les scientifiques espéraient observer des panaches d'eau ou de gaz volatils jaillissant de la surface d'Europe, ils n'en ont détecté aucun. Deux missions spatiales à venir, la sonde lunaire Jupiter de l'Agence spatiale européenne Juice et la mission Europa Clipper de la NASA, visent à recueillir davantage d'informations sur Europe et son mystérieux océan. La mission Juice, qui devrait survoler Europe en 2032, apportera des informations précieuses sur la chimie de la surface de la Lune. Les scientifiques soulignent que l’objectif principal de ces missions est de déterminer si les lunes glacées de Jupiter présentent les conditions propices à la vie, plutôt que de confirmer l’existence d’organismes extraterrestres.

Source : Agence France-Presse (AFP)