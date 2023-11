La nouvelle station spatiale russe prévoit le lancement du premier module d'ici 2027

By

La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine a convoqué une réunion avec les dirigeants de l'industrie pour discuter du développement de l'économie russe, avec un accent particulier sur l'industrie spatiale. Parmi les sujets abordés figuraient la constellation à large bande Sphere, la fusée réutilisable Amur LNG et le module d'énergie de transport, un ascenseur spatial innovant à propulsion nucléaire. Au cours de la réunion, le président Poutine a souligné l'importance du projet de station spatiale russe et a annoncé son intention de lancer son premier module d'ici 2027.

Actuellement, la Chine est le seul pays à disposer de sa propre station spatiale opérationnelle. La Station orbitale russe (ROS) vise à changer cela. Le premier module du ROS servira de module combiné de puissance et scientifique, et il sera composé de cosmonautes choisis selon un processus de sélection similaire à celui de la Station spatiale internationale (ISS). Outre le développement du ROS, la Russie travaille également à l'amélioration du vaisseau spatial Progress, qui fait office de navette vers l'ISS, et au développement d'un nouveau navire de transport appelé Eagle. Il est intéressant de noter que le concepteur en chef de ROS, Vladimir Kozhevnikov, a révélé qu'il n'était pas prévu de produire une machine à café pour les membres de l'équipage de ROS.

Sur la Station spatiale internationale, les astronautes consomment actuellement du café reconstitué, un processus qui implique des manœuvres en apesanteur et des contenants spécialement conçus. Cependant, il fut un temps où l’ISS possédait sa propre machine à café. En 2015, la machine ISSpresso a été transportée vers la station spatiale et installée par l'astronaute de l'ESA Samantha Cristoforetti, qui a démontré son utilisation dans une vidéo. Développée en partenariat avec Agrotec, Lavazza et l'Agence spatiale italienne (ASI), la machine ISSpresso a été la première machine à café à capsules conçue pour l'environnement unique de microgravité de l'espace.

La machine utilisait des capsules Lavazza spécialement conçues pour Earth et une nouvelle technologie a été développée pour rincer le système hydraulique après chaque versement de café. Ce processus de nettoyage créait une différence de pression à l'intérieur d'une pochette spéciale qui libérait un arôme incomparable lorsqu'une paille était insérée. Bien que la machine à café expérimentale ait été considérée comme un succès, elle a été renvoyée sur Terre en 2017 et depuis, aucune machine à café n’est restée dans l’espace.

