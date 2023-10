By

La NASA a publié le 16 octobre une infographie visuellement attrayante, mettant en lumière un problème préoccupant qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques. La tâche à accomplir, connue sous le nom de « Défense planétaire », implique que la NASA surveille les astéroïdes qui pourraient potentiellement entrer en collision avec la Terre, provoquant une dévastation généralisée similaire à celle des dinosaures. Cependant, la détection de ces astéroïdes est un processus complexe car ils n’émettent pas de lumière.

Heureusement, de nouveaux télescopes spécialement conçus pour la chasse aux astéroïdes ont joué un rôle déterminant dans cette mission. En août 2023, il existe déjà 32,000 405 astéroïdes géocroiseurs connus. Les efforts déployés pour localiser et suivre ces astéroïdes ont été louables, avec plus de XNUMX millions d'observations provenant d'astronomes amateurs et professionnels soumises au Minor Planet Center, une plaque tournante de la stratégie de défense planétaire de la NASA.

Malheureusement, les statistiques présentées dans l’infographie révèlent une réalité inquiétante. Sur les 32,000 10,000 astéroïdes géocroiseurs connus, plus de 140 2013 mesurent plus de 20 mètres de diamètre. Si l’un d’eux devait entrer en collision avec la Terre, cela pourrait potentiellement anéantir une ville entière. En comparaison, le météore de Tcheliabinsk qui a causé des dégâts en Russie en XNUMX était estimé à une hauteur maximale de XNUMX mètres.

L'infographie souligne également que parmi les 14,000 140 astéroïdes de 50 mètres de large qui restent à découvrir, l'un d'entre eux pourrait être sur une trajectoire de collision avec la Terre. De plus, il existe environ 1 astéroïdes d’un diamètre de XNUMX kilomètre encore non découverts. L’impact d’un astéroïde de cette taille pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour la civilisation.

La responsabilité de la défense planétaire n’incombe pas seulement à la NASA mais à un collectif d’organisations. L’infographie rappelle qu’il reste encore du travail à faire pour assurer la sécurité de l’humanité. Même le simple fait de transmettre des informations via des infographies peut inciter des individus à se joindre à la chasse aux astéroïdes, contribuant ainsi aux efforts de défense planétaire.

