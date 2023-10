Il existe des milliers d’astéroïdes potentiellement dangereux qui pourraient dévaster des villes

By

La division de défense planétaire de la NASA est chargée de détecter et de suivre les astéroïdes susceptibles d'entrer en collision avec la Terre et de provoquer une destruction généralisée. Même si la tâche peut paraître simple, elle est en réalité assez difficile. Les astéroïdes n'émettent pas de lumière, ils sont donc généralement détectés lorsque la lumière du soleil se reflète sur leur surface et est capturée par des télescopes observant le ciel nocturne. Récemment, le nombre de télescopes spécialement conçus pour chasser les astéroïdes a augmenté.

Selon une infographie de la NASA publiée en octobre 2023, il existe actuellement 32,000 405 astéroïdes géocroiseurs connus. Les efforts déployés pour identifier et suivre ces astéroïdes ont été remarquables, avec plus de XNUMX millions d'observations soumises par des astronomes amateurs et professionnels au Minor Planet Center, une plaque tournante de la stratégie de défense planétaire de la NASA.

L’infographie révèle cependant des statistiques inquiétantes. Sur les 32,000 10,000 astéroïdes géocroiseurs, plus de 140 2013 ont un diamètre supérieur à 20 mètres. Si l’un de ces astéroïdes frappait la Terre, il serait capable de détruire une ville entière. Pour mettre cela en perspective, l'astéroïde qui a frappé la région de Tcheliabinsk en Russie en XNUMX avait un diamètre estimé à XNUMX mètres et a causé des dégâts et des blessures importants.

Ce qui est encore plus alarmant, c'est que les experts de la NASA estiment que nous n'avons trouvé que moins de la moitié des astéroïdes potentiellement dangereux de 140 mètres de large. Ils estiment qu’il reste encore plus de 14,000 50 de ces astéroïdes à découvrir. De plus, il existe environ 1 astéroïdes d’un diamètre de XNUMX kilomètre qui n’ont pas été trouvés. L’impact d’un astéroïde de cette taille pourrait avoir des conséquences catastrophiques bien au-delà de la destruction d’une seule ville.

La communauté de la défense planétaire, qui comprend des organisations autres que la NASA, est confrontée à une tâche ardue : assurer la sécurité de l’humanité. Chaque effort, aussi petit soit-il, joue un rôle crucial dans cette mission. Cette infographie captivante rappelle l’importance des efforts continus pour identifier et suivre les astéroïdes potentiellement dangereux.