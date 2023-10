Une nouvelle étude révèle les effets de l'exercice sur la santé mentale

Une étude récente menée par des chercheurs d'une université prestigieuse a mis en lumière les effets positifs de l'exercice sur la santé mentale. L’étude, qui portait sur un large échantillon de plus de 1,000 XNUMX participants, a révélé qu’une activité physique régulière peut améliorer considérablement le bien-être mental général.

Les chercheurs ont défini l’exercice comme toute forme d’activité physique qui augmente la fréquence cardiaque et favorise la libération d’endorphines. Ces activités comprenaient la marche, la course, le vélo, la natation et la participation à des sports d'équipe. Il a été demandé aux participants à l’étude de faire au moins 150 minutes d’exercice d’intensité modérée par semaine.

Les résultats de l’étude ont montré une forte corrélation entre l’exercice et l’amélioration des résultats en matière de santé mentale. Les participants qui pratiquaient une activité physique régulière ont signalé des niveaux inférieurs de stress, d’anxiété et de dépression. Ils ont également signalé des niveaux plus élevés d’estime de soi et de satisfaction globale dans la vie.

En outre, l’étude a révélé que les effets positifs de l’exercice sur la santé mentale ne se limitaient pas aux niveaux de forme physique. Même les personnes qui n’ont pas subi de perte de poids significative ni de changement d’apparence physique ont néanmoins signalé une amélioration de leur bien-être mental.

Ces résultats mettent en évidence le rôle important que l’exercice peut jouer dans la gestion et le traitement des problèmes de santé mentale. On sait depuis longtemps que l’exercice a