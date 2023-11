Un aperçu du cœur de la Voie Lactée : le télescope Webb révèle des caractéristiques remarquables

Dans le cadre d'une mission révolutionnaire, le télescope spatial James Webb a tourné son regard vers le cœur de notre propre galaxie, la Voie lactée, capturant des images étonnantes qui dévoilent des détails sans précédent sur des événements célestes extrêmes et une formation d'étoiles vibrante. Contrairement à son prédécesseur, le télescope Hubble, qui observe principalement la lumière visible, Webb utilise la lumière infrarouge, lui permettant de pénétrer dans les nuages ​​cosmiques denses et de nous fournir des images cosmiques inédites.

L'étudiant de premier cycle Samuel Crowe de l'Université de Virginie a dirigé le projet d'imagerie et s'est émerveillé devant l'incroyable niveau de résolution et de sensibilité offert par Webb. "Il n'y a jamais eu de données infrarouges sur cette région avec le niveau de résolution et de sensibilité que nous obtenons avec Webb, nous voyons donc de nombreuses fonctionnalités ici pour la première fois", a déclaré Crowe. Les capacités du télescope offrent une opportunité unique d'étudier la formation des étoiles dans de tels environnements, révolutionnant ainsi notre compréhension du cosmos.

Le centre d'intérêt de cette entreprise est le Sagittaire C (Sgr C), une région connue pour sa formation intense d'étoiles située à environ 25,000 XNUMX années-lumière de la Terre. L'image capturée par l'instrument de caméra infrarouge proche (NIRCam) de Webb révèle plusieurs caractéristiques remarquables :

1. Un demi-million d'étoiles : On estime qu'il y a environ 500,000 XNUMX étoiles qui brillent de mille feux dans la région C du Sagittaire, ainsi que des caractéristiques non identifiées qui nécessitent une exploration plus approfondie.

2. Amas de protoétoiles : Une structure amorphe rose proéminente est visible au centre gauche de l’image. Cela représente un groupe de protoétoiles, des étoiles naissantes en cours de formation. Au sein de cet amas se trouve une protoétoile massive, dont la masse est plus de 30 fois supérieure à celle de notre Soleil. La densité du nuage d'où émergent ces protoétoiles empêche la lumière des étoiles derrière elles d'atteindre le télescope, créant l'illusion d'une région moins peuplée alors qu'en fait, il s'agit de l'une des zones les plus densément peuplées de l'image.

3. Vaste région de gaz chaotique : La vaste région cyan s’étendant sur environ 25 années-lumière héberge de l’hydrogène gazeux avec des structures en forme d’aiguilles dépourvues d’orientation uniforme. La NASA étudie actuellement ce qui a déclenché la formation de cet immense nuage gazeux.

Le noyau de la Voie lactée cache un élément remarquable non montré sur les images : le trou noir supermassif connu sous le nom de Sagittaire A*. Si le télescope Webb offre des vues inégalées sur le cosmos, il est essentiel de rappeler que son objectif premier est de faire la lumière sur l’univers primitif et d’en percer les mystères.

Les incroyables capacités du télescope spatial James Webb sont le résultat d'une vaste collaboration scientifique entre la NASA, l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'Agence spatiale canadienne. Son miroir ultra-sensible, s'étendant sur plus de 21 pieds, surpasse celui du télescope spatial Hubble de plus de deux fois et demie. De plus, les capacités infrarouges de Webb lui permettent d'observer des objets et des phénomènes qui étaient auparavant cachés.

Avec l'arrivée de Webb, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère d'exploration, non seulement découvrant les secrets de l'univers primitif, mais aussi jetant notre regard sur les exoplanètes de notre propre galaxie. L'équipement spectrographe avancé du télescope peut dévoiler la composition chimique d'exoplanètes lointaines, révélant potentiellement des atmosphères et facilitant la recherche de signes de vie. Alors que le télescope Webb continue de dévoiler les mystères de l’univers, les scientifiques attendent avec enthousiasme les possibilités infinies qui s’offrent à nous.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que le télescope spatial James Webb ?

Le télescope spatial James Webb est une collaboration entre la NASA, l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'Agence spatiale canadienne. Il s'agit d'un observatoire spatial de pointe conçu pour explorer le cosmos, y compris l'univers primitif et les exoplanètes de notre galaxie.

2. En quoi Webb diffère-t-il du télescope Hubble ?

Webb observe principalement dans le spectre infrarouge, ce qui lui permet de voir à travers des nuages ​​cosmiques denses que la lumière visible ne peut pas pénétrer. En revanche, le télescope Hubble observe principalement la lumière visible.

3. Quelles caractéristiques Webb a-t-il capturées au cœur de la Voie lactée ?

Les images de Webb de la région C du Sagittaire révèlent un amas de protoétoiles, une vaste région de gaz chaotique et environ un demi-million d'étoiles avec des détails sans précédent.

4. Quelle est l'importance de la taille du miroir de Webb ?

Le miroir de Webb mesure plus de 21 pieds de diamètre, ce qui le rend plus de deux fois et demie plus grand que le miroir du télescope Hubble. Cette taille plus grande permet à Webb de capturer plus de lumière, lui permettant ainsi d'observer des objets plus lointains et plus anciens dans l'univers.

5. Comment Webb étudiera-t-il les exoplanètes ?

Webb transporte des spectrographes spécialisés capables d'analyser l'atmosphère d'exoplanètes lointaines, fournissant ainsi un aperçu de la composition chimique de ces mondes extraterrestres. Ces informations aident les scientifiques dans leur recherche d’environnements habitables et de signes potentiels de vie.

(Sources : [Mashable](https://mashable.com/article/james-webb-space-telescope-core-of-milky-way/) et [NASA](https://www.nasa.gov/press -version/vue-sans précédent-du-noyau-de-la-galaxie-voie-laiteuse-depuis-hubble-2-)