Nouvellement révélé : la vaste collection Warbird de Frank Borman

By

Frank Borman, astronaute de renom et ancien colonel de l'USAF, était non seulement connu pour son commandement historique d'Apollo 8, mais aussi pour sa passion pour les warbirds. Alors que le public se souvient peut-être de lui pour sa mission spatiale révolutionnaire, les passionnés de Warbird célèbrent Borman en tant que membre fondateur de l'USAF Heritage Flight et propriétaire d'une remarquable collection d'avions méticuleusement restaurés.

Contrairement à la croyance populaire, la collection de Borman s'étendait au-delà du fer lourd. Parmi ses premières acquisitions figurait un rare avion utilitaire Convair L-13A, qu'il a possédé de 1991 à 1995. De plus, il a conservé un Harvard Mk.4, affectueusement surnommé « Pilot Maker », pour aiguiser ses réflexes. Dans un geste surprenant, Borman a brièvement piloté un Aero L-39C, un avion de l’autre côté du rideau de fer.

En tant que pilote de chasse accompli, Borman possédait un trio de chasseurs nord-américains, dont deux Mustang : le P-51D USAAF #44-84850 et un CA-18 Mustang de construction australienne, de série A68-187. Il possédait également un Sabre, plus précisément un Canadair CL-13B Mk. 6, qu'il a beaucoup piloté avant de le transmettre à son collègue pilote de Heritage Flight, Ed Shipley.

Au milieu des années 2000, Borman élargit encore sa collection en acquérant au moins deux autres warbirds nommés SU SU. Parmi eux se trouvait un Cessna L-19, connu sous le nom de SU SU III, qu'il a récupéré avec impatience lors du trente-neuvième anniversaire de la diffusion de la veille de Noël d'Apollo 8.

Outre les warbirds, Borman possédait également plusieurs avions civils d'époque, dont un Waco SRE configuré pour les dirigeants, un Stinson V-77 et un C-45 Expeditor. Les restaurations de son équipe ont régulièrement remporté des prix lors des spectacles aériens, ses P-51 et P-63 ayant tous deux remporté les meilleurs prix au salon EAA Sun n' Fun.

Au-delà de sa remarquable collection, Borman a apporté d’importantes contributions au monde de l’aviation et de l’entreprise. En menant Eastern Airlines vers la rentabilité, il a été l'exemple d'un leader inspirant et encourageant pour d'innombrables aviateurs. Son décès au cours des dernières années a été accueilli avec une grande tristesse, laissant un vide dans la communauté aéronautique.

FAQ:

Q : Quelle a été la réalisation la plus célèbre de Frank Borman ?

R : Frank Borman est surtout connu pour son rôle de commandant d'Apollo 8, la première mission à quitter l'orbite terrestre basse et à orbiter autour de la Lune.

Q : Quel type d’avion Frank Borman possédait-il ?

R : Frank Borman possédait une variété d'avions, y compris des warbirds tels que les Mustangs et le Sabre, ainsi que des types civils d'époque comme le Waco SRE et le Stinson V-77.

Q : Frank Borman a-t-il participé à des spectacles aériens ?

R : Oui, de nombreuses restaurations de Frank Borman ont remporté des prix lors de spectacles aériens, et son P-63 Kingcobra a été le Grand Champion Warbird au spectacle aéronautique d'Oshkosh en 1998.