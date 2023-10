Le voyage spatial de l'Inde : une nouvelle ère d'activité spatiale

L'atterrissage réussi par l'Inde de l'atterrisseur Vikram sur le pôle sud de la Lune a consolidé sa position de formidable leader spatial. Cet exploit n'est pas surprenant pour ceux qui suivent le voyage spatial de l'Inde. Il s'agit d'une étape importante dans l'écosystème spatial du pays, qui n'a cessé de croître et de mûrir au fil des ans.

La mission Chandrayaan-3, bien qu'elle constitue une réalisation importante, n'est qu'une partie de l'écosystème spatial indien plus vaste, en pleine expansion. Cela signifie le début d’une nouvelle ère d’activité spatiale pour l’Inde, avec davantage d’efforts et d’opportunités à l’horizon.

L'un des principaux facteurs contribuant aux ambitions spatiales de l'Inde est la demande gouvernementale et la politique spatiale. Connecter les agences gouvernementales aux offres du secteur privé a été un défi pour de nombreux pays spatiaux, dont l'Inde. Cependant, avec l’introduction de la politique spatiale indienne 2023, le gouvernement vise à ouvrir la possibilité au secteur privé d’acquérir directement des technologies ou des services spatiaux. Cette démarche est soutenue par la création de trois organisations parties prenantes : l'ISRO, NewSpace India Limited et le Centre national indien de promotion et d'autorisation spatiale (IN-SPACe). Ces organisations fournissent des points d’entrée et un plaidoyer pour le secteur spatial privé indien, ouvrant ainsi des opportunités de croissance et de concurrence.

Les capacités de lancement de l'Inde sont également un facteur important dans son voyage spatial. Le pays dispose actuellement de cinq lanceurs opérationnels, et un sixième est en route. Ces véhicules, comme le PSLV, le GSLV et le LVM3, ont prouvé leur fiabilité au fil des années. De plus, l’Inde a vu l’émergence de systèmes de lancement privés, avec des sociétés comme Agnikul Cosmos et Skyroot Aerospace développant des systèmes de lancement locaux. Le transfert du petit lanceur de satellites (SSLV) sous le contrôle du secteur privé renforce encore la concurrence et pousse au développement d’infrastructures utilisées par tous.

En outre, la sécurité nationale joue un rôle crucial dans les aspirations spatiales de l'Inde. La perturbation de l’accès et des opérations spatiales a des implications économiques importantes, ce qui en fait une priorité de sécurité nationale. Cela est particulièrement pertinent pour l’Inde, compte tenu de sa proximité avec ses concurrents géopolitiques régionaux. Assurer la résilience et la sécurité des infrastructures spatiales est essentiel pour sauvegarder les intérêts économiques du pays.

En conclusion, le récent alunissage de l’Inde n’est que le début d’une nouvelle ère d’activité spatiale pour le pays. Avec le soutien du gouvernement, l’expansion des capacités de lancement et l’accent mis sur la sécurité nationale, l’Inde est bien placée pour poursuivre son ascension en tant que leader spatial.

