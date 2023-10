L'observatoire Vera C. Rubin découvre des astéroïdes avec un nouvel algorithme

L'observatoire Vera C. Rubin, qui devrait entrer en service en 2025, a démontré ses capacités de détection d'astéroïdes avant même son lancement officiel. Des chercheurs de l’Université de Washington ont développé un nouvel algorithme appelé HelioLinc3D, qui a réussi à identifier un astéroïde géocroiseur sur la base de quelques images seulement. L'algorithme effectue une liaison multi-nuit, combinant les données de plusieurs nuits pour trouver des objets réels en utilisant moins d'observations que les outils actuels.

L'Observatoire Rubin vise à doubler le nombre d'astéroïdes connus et d'astéroïdes potentiellement dangereux (PHA) au cours des premiers mois d'exploitation. Les PHA sont des astéroïdes dont les orbites sont suffisamment proches de l’orbite terrestre pour pouvoir potentiellement entrer en collision avec notre planète. Avec son grand télescope Simonyi Survey et le plus grand objectif fish-eye au monde, l'observatoire capturera des images numériques du ciel tous les trois jours, générant environ 20 téraoctets de données par nuit.

Heliolinc3D a été testé à l'aide des données de l'enquête ATLAS menée par l'Université d'Hawaï. Au cours de ce test, l’algorithme a réussi à identifier un PHA nommé 2022 SF289, qui avait été observé par ATLAS mais n’a pas été identifié comme un nouvel objet par les méthodes traditionnelles. L'algorithme détecte les changements dans le ciel en soustrayant les images successives et en identifiant les différences. Il mesure ensuite la luminosité et la position de ces différences.

Outre l'identification des PHA, l'observatoire Vera C. Rubin devrait faire diverses autres découvertes dans le système solaire, notamment des objets de la ceinture de Kuiper et des objets interstellaires potentiellement plus grands. L'observatoire révolutionnera le domaine de l'astronomie en capturant une quantité sans précédent de données et en fournissant aux scientifiques des informations précieuses sur notre système solaire et au-delà.

