Les géantes gazeuses sont plus courantes qu’on ne le pensait auparavant, selon une étude

Une étude récente publiée dans la revue Nature Communications suggère que les géantes gazeuses comme Jupiter pourraient être plus courantes qu'on ne le pensait auparavant, en particulier dans les régions les plus calmes des systèmes stellaires. La compréhension traditionnelle des systèmes stellaires était qu’ils étaient constitués de planètes rocheuses proches de l’étoile et de géantes gazeuses plus éloignées. Cependant, les récentes découvertes de « Jupiters chauds », des géantes gazeuses en orbite très proche de leurs étoiles, ont remis en question cette hypothèse.

L'étude, menée par Raffaele Gratten et ses collègues de l'Institut national italien d'astrophysique, s'est concentrée sur le groupe mobile Beta Pictoris, un petit groupe d'étoiles situé à environ 115 années-lumière. Ils ont analysé la masse et le mouvement de 30 étoiles de ce groupe et ont découvert qu’environ 20 d’entre elles pourraient potentiellement abriter des géantes gazeuses de taille similaire à Jupiter dans les régions extérieures de leur système stellaire.

Cette découverte est importante car des enquêtes antérieures ont suggéré que les géantes gazeuses sont relativement rares dans les systèmes stellaires, avec moins d’une étoile semblable au Soleil sur cinq possédant sa propre version de Jupiter. Les chercheurs pensent que la principale différence réside dans l’environnement du groupe mobile Beta Pictoris, qui est plus clairsemé et moins peuplé que les autres régions de formation d’étoiles. Dans ces quartiers calmes et dispersés, les géantes gazeuses ont plus de chances de se former et de survivre.

Les géantes gazeuses, comme Jupiter, naissent dans les régions froides et extérieures des systèmes stellaires, où les éléments volatils peuvent se condenser en glace et en gaz. Cependant, la formation et la stabilité de ces planètes peuvent être perturbées par les interactions gravitationnelles avec d’autres planètes géantes ou étoiles de passage. Dans les régions stellaires densément peuplées, la présence d’un plus grand nombre d’étoiles et d’une distance plus petite entre elles peut rendre difficile la formation et le maintien de la position des géantes gazeuses.

Alors que le lieu de naissance de notre propre Soleil fait débat parmi les astrophysiciens, cette étude suggère qu’il est peu probable que notre système solaire soit sorti d’une pépinière stellaire densément peuplée. La recherche indique que notre Soleil pourrait être originaire d’une zone plus calme avec seulement quelques jeunes étoiles dispersées. Pour mieux comprendre la formation des systèmes stellaires, des études supplémentaires dans des régions de formation d’étoiles plus denses seront nécessaires.

Les données collectées par l'observatoire Gaia de l'ESA, actuellement en orbite autour du Soleil, pourraient offrir de nouvelles informations sur cette question intrigante.

Sources : Nature Communications, Inverse