Les scientifiques découvrent une croissance des structures cosmiques plus lente que prévu

Des scientifiques de l'Université du Michigan ont découvert que les grandes structures cosmiques, telles que les amas de galaxies, croissent à un rythme plus lent que ne le prédit la théorie de la relativité générale d'Einstein. Ils ont également découvert que la suppression de la croissance de la structure cosmique est encore plus importante que ce que prédit la théorie en raison de l'accélération de l'expansion de l'univers provoquée par l'énergie noire.

La répartition des galaxies dans l’univers n’est pas aléatoire ; au lieu de cela, ils ont tendance à se regrouper. Ces amas ont commencé comme de petits amas de matière dans l'univers primitif et se sont progressivement transformés en galaxies, puis en amas et filaments de galaxies. La croissance de ces structures cosmiques est influencée par l’interaction gravitationnelle et la contraction sous leur propre gravité.

L'énergie sombre, qui est une composante mystérieuse de l'univers, accélère l'expansion de l'univers mais a l'effet inverse sur la croissance des grandes structures. Il amortit les perturbations et ralentit la croissance des structures. En étudiant le regroupement et la croissance des structures cosmiques, les scientifiques peuvent mieux comprendre la nature de la gravité et de l’énergie noire.

Pour étudier la croissance des structures, les chercheurs ont utilisé différentes sondes cosmologiques. Ils ont analysé le fond diffus cosmologique, qui fournit des informations sur la répartition de la matière dans l’univers primitif. Ils ont également examiné la faible lentille gravitationnelle des formes des galaxies pour décoder la répartition de la matière entre nous et le fond diffus cosmologique.

De plus, les chercheurs ont étudié les mouvements des galaxies dans l’univers local pour suivre la croissance des structures jusqu’à une date ultérieure. La différence dans les taux de croissance qu’ils ont observés devient plus importante à mesure qu’ils se rapprochent de nos jours.

Ces résultats pourraient potentiellement répondre à la « tension S8 » en cosmologie, qui survient lorsque deux méthodes différentes donnent des valeurs incohérentes pour le paramètre décrivant la croissance des structures. La découverte par les chercheurs d'une suppression tardive de la croissance pourrait mettre les deux valeurs en accord.

L’équipe vise à renforcer davantage les preuves statistiques de cette suppression de la croissance et à mieux comprendre les implications de leurs résultats. Il s’agit d’une opportunité passionnante de découvrir une nouvelle physique ou de découvrir des erreurs systématiques potentielles dans les modèles actuels afin de mieux expliquer l’évolution des structures cosmiques.