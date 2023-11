L'univers caché : révéler les secrets au-delà de la zone d'évitement

By

Notre compréhension du cosmos est intrinsèquement limitée par le fait que nous résidons dans une galaxie regorgeant de gaz et de poussières interstellaires. Cela n’est nulle part plus prononcé que dans la région centrale de la Voie lactée, judicieusement appelée « zone d’évitement », où un épais voile de poussière obstrue notre vision des objets extragalactiques. Cependant, les progrès récents des techniques d’observation commencent à percer cette brume cosmique, offrant un aperçu de ce qui s’y cache.

Alors que la lumière visible est étouffée par la poussière dense dans la zone d’évitement, les scientifiques se sont tournés vers la lumière infrarouge et radio, qui peuvent pénétrer cette barrière. En exploitant des relevés du ciel et des données publiques, une étude récente a exploré la région et découvert des galaxies qui avaient jusqu'à présent échappé à la détection.

L'étude s'est concentrée sur l'enquête publique dans le proche infrarouge connue sous le nom de VISTA Variables in Vía Láctea (VVV), utilisant le télescope VISTA à Paranal, au Chili. Bien que principalement destinée à l’étude des amas globulaires et ouverts, cette étude a par hasard capturé des données sur les galaxies situées dans la zone d’évitement. Pour identifier ces galaxies, les chercheurs ont passé au crible les données, à la recherche d'objets étendus présentant un spectre galactique typique.

En croisant leurs découvertes avec le catalogue de sources étendu 2MASS, l'équipe a confirmé la présence de 182 galaxies dans la région d'enquête VVV. Malgré leur nombre relativement faible, les images acquises grâce à l'enquête VVV présentaient un niveau de détail bien supérieur à celles obtenues à partir de l'enquête 2MASS. Remarquablement, cette étude a réussi à valider 75 % des galaxies connues dans la région, marquant une étape cruciale dans notre exploration des paysages galactiques cachés.

Avec ce travail révolutionnaire comme tremplin, l’équipe prévoit d’étendre son enquête en utilisant les données de l’enquête étendue VVV. Cette expansion devrait donner un aperçu de milliers de galaxies supplémentaires cachées dans la zone d’évitement. Ce qui était autrefois une zone à éviter est devenu une frontière captivante, offrant des découvertes alléchantes et une chance de percer les mystères enfermés dans une partie obscurcie de l'univers.

QFP

Q : Qu'est-ce que la zone d'évitement ?

R : La zone d'évitement fait référence à la région centrale de la Voie lactée densément remplie de poussière qui entrave l'observation d'objets extragalactiques.

Q : Comment les scientifiques surmontent-ils les limitations imposées par la zone d’évitement ?

R : En utilisant la lumière infrarouge et radio, les chercheurs peuvent pénétrer la barrière anti-poussière et capturer des données auparavant cachées sur les galaxies.

Q : Quelle enquête a été utilisée dans l’étude ?

R : L'étude s'est concentrée sur l'enquête VISTA Variables in Vía Láctea (VVV), qui a utilisé le télescope VISTA à Paranal, au Chili.

Q : Comment les chercheurs ont-ils identifié les galaxies situées dans la zone d'évitement ?

R : Les scientifiques ont sélectionné des objets étendus avec un spectre galactique typique et ont croisé leurs découvertes avec le catalogue de sources étendu 2MASS.

Q : Quels sont les projets futurs pour l’étude de la zone d’évitement ?

R : L’équipe a l’intention d’étendre ses recherches à l’aide du VVV eXtended Survey, en prévision de la découverte de milliers d’autres galaxies cachées.