La zone d'évitement : débloquer l'univers caché

By

Notre connaissance du vaste univers a toujours été limitée par le fait que nous sommes situés dans la Voie lactée, entourés de gaz et de poussières interstellaires. Cette poussière pose un défi important à nos observations, en particulier dans la région centrale de notre galaxie, connue sous le nom de zone d'évitement. Les scientifiques ont longtemps désigné cette région comme telle parce que les nuages ​​​​de poussière denses obstruent la lumière visible, ce qui rend difficile l'observation des objets extragalactiques. Cependant, les récents progrès technologiques nous permettent de franchir cette barrière cosmique et d’explorer au-delà.

En utilisant la lumière infrarouge et radio, qui peut pénétrer dans la zone d’évitement, les chercheurs ont fait des découvertes révolutionnaires. Une nouvelle étude publiée sur le serveur de préimpression arXiv a utilisé les données de l'enquête VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) pour rechercher des galaxies dans cette région difficile. L'enquête VVV, menée par le télescope VISTA à Paranal, au Chili, s'est principalement concentrée sur l'étude des amas globulaires et ouverts, mais a également capturé des données sur les galaxies.

Pour identifier les galaxies, l'équipe a utilisé une méthode consistant à sélectionner des objets étendus dans les données VVV et à les filtrer en fonction de leur spectre galactique. Cette approche, bien que limitée, leur a permis de confirmer la présence de 182 galaxies sur 271 candidates, à comparer aux 1.5 million d'objets répertoriés dans le catalogue de sources étendu 2MASS.

Ces découvertes représentent une étape importante dans la résolution des mystères cachés par la zone d’évitement. L’équipe prévoit de poursuivre ses recherches en intégrant les données du VVV eXtended Survey, qui a le potentiel de révéler des milliers de galaxies. Avec chaque découverte, notre compréhension de l’univers s’élargit, mettant en lumière une partie du cosmos auparavant obscurcie.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que la zone d'évitement ?

R : La zone d'évitement fait référence à la région centrale de la Voie lactée, qui est densément remplie de gaz et de poussières interstellaires. Cette poussière obstrue la lumière visible, ce qui rend difficile l’observation des objets extragalactiques.

Q : Comment les scientifiques étudient-ils la zone d’évitement ?

R : Les scientifiques utilisent la lumière infrarouge et radio, qui peut pénétrer la poussière dans la zone d'évitement, pour étudier cette région et faire des observations de galaxies et d'autres objets célestes.

Q : Qu'est-ce que l'enquête VVV ?

R : L'enquête VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) est un projet mené par le télescope VISTA à Paranal, au Chili. Il se concentre principalement sur l’étude des amas globulaires et des amas ouverts, mais capture également des données précieuses sur les galaxies situées dans la zone d’évitement.

Q : Quels sont les projets futurs pour l’étude de la zone d’évitement ?

R : L’équipe de recherche vise à élargir son étude en incorporant les données du VVV eXtended Survey, permettant l’exploration de milliers de galaxies dans la zone d’évitement.