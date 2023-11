L'avion supersonique X-59 de la NASA : ouvre la voie à des voyages aériens plus rapides

L'avion supersonique révolutionnaire X-59 de la NASA, souvent appelé le « fils du Concorde », fait des progrès significatifs vers son vol inaugural. L'agence spatiale a récemment annoncé que l'avion avait été transféré dans l'atelier de peinture des installations de Lockheed Martin Skunk Works à Palmdale, en Californie, marquant une étape importante dans le processus de développement.

Une fois le X-59 peint, l’équipe effectuera les mesures finales de son poids et de sa forme pour améliorer la modélisation informatique. Conçu pour voler plus vite que la vitesse du son, près de deux fois plus vite que l'emblématique Concorde, cet avion de ligne supersonique vise à minimiser les perturbations causées par les bangs soniques. Les ingénieurs sont déterminés à réduire le son à un simple « bruit sourd », garantissant ainsi une perturbation minimale pour les personnes au sol.

Il est intéressant de noter que la NASA a identifié une cinquantaine de routes établies reliant les villes où le X-59 pourrait potentiellement opérer. Un tel itinéraire permettrait des vols de New York à Londres, réduisant ainsi les temps de trajet jusqu'à quatre fois par rapport à la durée habituelle. La palette de peinture du X-59 a également été révélée, avec une carrosserie à prédominance blanche, un dessous « bleu sonique » de la NASA et des accents rouges saisissants sur les ailes.

Au-delà de son attrait visuel, la peinture remplit une fonction importante. Il agit comme une couche protectrice, protégeant l’avion de l’humidité et de la corrosion, tout en intégrant des marquages ​​de sécurité cruciaux pour les opérations au sol et en vol. Cathy Bahm, chef de projet pour le démonstrateur de vol à flèche basse, a exprimé son grand enthousiasme pour le projet, déclarant que voir le X-59 orné de peinture et de livrée fraîches serait un moment à couper le souffle, donnant vie à leur vision.

L'avion supersonique X-59 joue un rôle central dans la mission Quesst de la NASA, qui consistera à survoler plusieurs communautés américaines sélectionnées pour recueillir des données sur les perceptions du public concernant le son de l'avion. Ces données seront ensuite fournies aux régulateurs, ouvrant potentiellement la voie à des ajustements des règles actuelles qui interdisent les vols commerciaux supersoniques au-dessus des terres.

Avec sa capacité prévue à révolutionner le transport aérien, le X-59 représente un bond en avant significatif dans la technologie aéronautique. Alors que la NASA progresse vers le vol inaugural de l'avion, l'avenir d'un transport aérien plus rapide et plus silencieux semble plus proche que jamais.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'avion supersonique X-59 ?

Le X-59 est un avion supersonique développé par la NASA dans le but de voler plus vite que la vitesse du son et de réduire considérablement l'impact perturbateur des bangs soniques.

Quel est le but de peindre le X-59 ?

La peinture du X-59 sert à la fois à des fins esthétiques et fonctionnelles. Il ajoute un attrait visuel tout en protégeant l'avion de l'humidité et de la corrosion. De plus, il comprend des marquages ​​de sécurité essentiels pour les opérations au sol et en vol.

Comment le X-59 affectera-t-il le transport aérien ?

En cas de succès, le X-59 pourrait révolutionner le transport aérien en réduisant considérablement les temps de trajet. Par exemple, un itinéraire proposé relie New York à Londres, ce qui pourrait être réalisé jusqu'à quatre fois plus rapidement que la durée actuelle des vols.

Quel est le but de la mission Quesst de la NASA ?

La mission Quesst consiste à faire voler le X-59 au-dessus de certaines communautés américaines afin de recueillir des données sur les perceptions du public concernant le son de l'avion. Ces données seront fournies aux régulateurs, ce qui pourrait conduire à des ajustements des règles actuelles restreignant les vols supersoniques au-dessus des terres.