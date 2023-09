Nouvelles connaissances sur la formation des étoiles et des planètes : observations d'un système triple stellaire

By

Les astronomes, dont le professeur Jaehan Bae de l'Université de Floride, ont fait des progrès significatifs dans la compréhension de la formation des étoiles et des complexités de la formation des planètes. Dans une étude, les chercheurs ont observé et analysé des bras spiraux nourrissant de jeunes étoiles dans un système stellaire triple en développement, mettant ainsi en lumière les processus de formation des étoiles et des planètes.

L’équipe a fait une découverte importante en observant trois grands bras spiraux distribuant des matériaux aux étoiles à un stade précoce, appelées protoétoiles, dans le système triple stellaire en développement. Ces bras spiraux, appelés « streamers », fournissent les matériaux nécessaires à la croissance des jeunes étoiles en absorbant du gaz. Les résultats, publiés dans The Astrophysical Journal, offrent des informations précieuses sur les origines de ces banderoles.

Comprendre la formation de plusieurs systèmes stellaires constitue un défi pour les scientifiques. La plupart des étoiles de la galaxie se forment en multiples, contrairement à notre Soleil. Il existe différents modèles théoriques expliquant la formation de plusieurs systèmes stellaires, mais les mécanismes exacts n’ont pas été entièrement compris.

Pour étudier le système de formation, l’équipe de recherche a utilisé l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), un réseau de radiotélescopes. En tant que théoricien, le professeur Bae a joué un rôle crucial dans l’interprétation des données observées et dans leur connexion aux modèles théoriques. Les simulations informatiques menées dans le cadre de l'étude ont confirmé les données observées, montrant un accord remarquable entre les simulations et les observations.

Les recherches de l'équipe ouvrent de nouvelles voies pour étudier la formation des étoiles et des planètes. À l’avenir, ils prévoient d’observer d’autres systèmes stellaires multiples en formation pour déterminer si le système stellaire triple observé est une anomalie ou un phénomène courant. Cela fournira des contraintes importantes sur notre compréhension des processus de formation des étoiles.

En étudiant les premières étapes de la formation de plusieurs étoiles, les astronomes espèrent mieux comprendre la formation des étoiles et des planètes en général.

Référence : « Triple spirale bras d'un système triple protoétoile imagé dans des lignes moléculaires » par Jeong-Eun Lee, Tomoaki Matsumoto, Hyun-Jeong Kim, Seokho Lee, Daniel Harsono, Jaehan Bae, Neal J. Evans II, Shu-ichiro Inutsuka, Minho Choi, Ken'ichi Tatematsu, Jae-Joon Lee et Daniel Jaffe, The Astrophysical Journal.