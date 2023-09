Repérez le Starlink : des satellites confondus avec des ovnis visibles au-dessus de Houston

By

Si vous avez déjà regardé le ciel nocturne et repéré une chaîne de lumières brillantes se déplaçant à travers lui, vous les avez peut-être confondus avec des objets volants non identifiés (OVNIS). Or, ces lumières font en réalité partie du réseau de satellites Starlink développé par SpaceX.

Starlink vise à fournir un accès Internet abordable aux zones reculées en déployant des milliers de satellites en orbite à environ 340 milles au-dessus de la Terre. Actuellement, plus de 4,500 XNUMX satellites Starlink sont en service.

Pour les résidents de Houston, il y aura des occasions d’apercevoir le « train satellite » au-dessus de la ville certaines nuits. Selon un tracker Starlink, les satellites passeront au-dessus de Houston du nord-ouest à l'est jeudi à 8h30 et du nord-ouest au sud vendredi à 8h38. Ces observations peuvent fournir un spectacle éblouissant de lumières dans le ciel nocturne.

Si vous préférez tôt le matin, vous pouvez également observer les satellites, même s'ils peuvent paraître plus sombres. Les lève-tôt peuvent s'attendre à des observations vendredi à 5 h 21 du nord au nord-est, samedi à 6 h 09 d'ouest en nord-est, dimanche à 5 h 26 du nord au nord-est et de nouveau à 6 h 05 du nord-ouest à sud-est, et lundi à 5h53 d'ouest en sud-est. Les fenêtres de visualisation peuvent aller de deux à sept minutes.

En août, de nombreuses personnes dans le sud-est du Texas ont eu droit à un spectacle lorsque 15 satellites Starlink ont ​​été lancés depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie. Des vidéos capturant la guirlande lumineuse ont inondé les réseaux sociaux, provoquant émerveillement et confusion parmi les téléspectateurs.

Ainsi, la prochaine fois que vous apercevrez une ligne de lumières se déplaçant dans le ciel nocturne, ne vous inquiétez pas. Au lieu de cela, prenez un moment pour apprécier l’impressionnant réseau de satellites Starlink qui font de l’accès Internet à faible coût une réalité même dans les endroits les plus reculés.

Sources:

– Starlink : Un réseau de satellites développé par SpaceX pour apporter un accès Internet à faible coût aux endroits éloignés. Il y a actuellement plus de 4,500 340 satellites Starlink en orbite à environ XNUMX milles au-dessus de la Terre.

– Starlink Tracker : Un outil en ligne utilisé pour suivre l'emplacement et la visibilité des satellites Starlink.