Découverte d’un nouvel effet quantique : dévoilement du phénomène Spinaron

Pour la première fois, une équipe de physiciens expérimentaux du pôle d'excellence Würzburg-Dresde ct.qmat a découvert un nouvel effet quantique appelé « spinaron ». Cette découverte révolutionnaire remet en question l’effet Kondo de longue date, qui constitue le modèle standard pour l’interaction des matériaux magnétiques avec les métaux.

Dans leur expérience, les chercheurs ont placé des atomes de cobalt individuels sur une surface de cuivre et les ont soumis à un champ magnétique externe intense dans un environnement méticuleusement contrôlé. En utilisant un microscope à effet tunnel, ils ont pu observer l’orientation du spin des atomes de cobalt. Ils ont découvert que le spin des atomes de cobalt bascule constamment entre positif et négatif, excitant les électrons de cuivre environnants. Ce phénomène, connu sous le nom d’effet spinaron, a été prédit par le théoricien Samir Lounis en 2020.

L’existence de l’effet spinaron remet en cause l’effet Kondo, qui a été l’explication dominante de l’interaction entre le cobalt et le cuivre. L’effet Kondo suggère que les différentes orientations magnétiques de l’atome de cobalt et des électrons de cuivre s’annulent, formant un « nuage Kondo ». Cependant, l'effet spinaron observé par l'équipe de Würzburg démontre que la modification de l'aimantation de l'atome de cobalt et la liaison avec les électrons du cuivre conduisent à un état différent.

Cette découverte révolutionnaire ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine de la spintronique, où le spin des électrons est exploité pour des applications technologiques. Comprendre et exploiter l’effet spinaron pourrait potentiellement conduire à des progrès dans le domaine de l’informatique quantique et du stockage d’informations.

