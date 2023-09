Le champ de glace du sud de la Patagonie : un réservoir d’eau douce et une fenêtre sur le changement climatique

Le champ de glace du sud de la Patagonie, situé dans le sud des Andes et s'étendant sur la frontière entre l'Argentine et le Chili, est l'une des plus grandes masses de glace continues au monde en dehors des régions polaires. Couvrant une superficie d'environ 12,363 XNUMX kilomètres carrés, ce champ de glace est un réservoir d'eau douce vital et abrite divers glaciers, dont les célèbres glaciers Perito Moreno et Upsala en Argentine.

Situé dans la cordillère des Andes, le champ de glace fait partie de deux parcs nationaux : le parc national Los Glaciares en Argentine et le parc national Torres del Paine au Chili. La formation des champs de glace se produit par l’accumulation de neige, qui se comprime et gèle progressivement avec le temps. Façonnés par la topographie sous-jacente, les glaciers émergent souvent aux bords d’un champ de glace.

Sur l'image fournie par l'Agence spatiale européenne (ESA), on peut voir le champ de glace du sud de la Patagonie alimenter plusieurs glaciers plus petits et plus grands, tels que le glacier Perito Moreno. Situé dans le coin supérieur droit de l'image, le glacier argentin Perito Moreno alimente le lac Argentino et forme un barrage de glace qui sépare le corps principal du lac, visible en turquoise, de son bras sud, qui apparaît en gris.

Outre sa splendeur visuelle, le champ de glace du sud de la Patagonie joue un rôle crucial dans la recherche sur le changement climatique en raison de sa sensibilité aux variations de température. Ce champ de glace a connu un retrait et un amincissement importants ces dernières années, principalement en raison du réchauffement climatique. Ces changements ont suscité des inquiétudes quant à l’élévation du niveau de la mer et à la perte potentielle des ressources en eau douce.

Les glaciers constituent les plus grands réservoirs d'eau douce au monde, et leurs taux de fonte ou de croissance sont des indicateurs clés des impacts du changement climatique. Le déclin des glaciers, notamment ceux de Patagonie, a contribué à l’élévation du niveau de la mer. Le retrait de nombreux glaciers dans la région au cours du dernier demi-siècle souligne l’urgence de lutter contre le changement climatique.

En conclusion, le champ de glace du sud de la Patagonie séduit non seulement par sa beauté époustouflante, mais constitue également une précieuse source d'eau douce. La surveillance de l'impact du changement climatique sur ce champ de glace fournit des informations précieuses sur les changements climatiques de la planète.

Source de l'image : Agence spatiale européenne (ESA)

