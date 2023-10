Des scientifiques réalisent une percée grâce à un accélérateur d’électrons nanophotonique

Les scientifiques ont réalisé des progrès révolutionnaires dans l’accélération des particules grâce au lancement réussi de l’accélérateur d’électrons nanophotonique (NEA). Cette réalisation extraordinaire a ouvert de nouvelles possibilités pour un large éventail d’applications. Le tube d'accélération principal de la NEA ne mesure que 0.02 pouce de long, soit 54 millions de fois plus court que la circonférence du Grand collisionneur de hadrons (LHC) du CERN, l'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant au monde.

L’objectif principal de la création de ces accélérateurs est d’exploiter l’énergie produite par les électrons accélérés pour des traitements médicaux précis pouvant remplacer les formes plus nocives de radiothérapie utilisées pour combattre les cellules cancéreuses. Un accélérateur d'électrons nanophotonique comprend une micropuce contenant un tube à vide extrêmement minuscule composé de milliers de piliers individuels.

Dans une étude récente publiée dans la revue Nature par des chercheurs de l'Université Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg (FAU) en Allemagne, des électrons ont été accélérés d'une valeur d'énergie initiale de 28.4 kiloélectronvolts à 40.7 keV. Cette augmentation significative de près de 43% démontre le potentiel de la NEA. Les chercheurs de l'Université de Stanford ont déjà reproduit cet exploit avec leur propre accélérateur compact, bien que d'autres évaluations soient en cours.

Contrairement au LHC, qui utilise plus de 9,000 XNUMX aimants pour créer des champs magnétiques qui propulsent les particules presque à la vitesse de la lumière, le NEA fonctionne en dirigeant des faisceaux lumineux vers les piliers du tube à vide. Cette méthode amplifie l’énergie de manière contrôlée, bien que le champ énergétique résultant soit considérablement plus faible. Les électrons accélérés par le NEA ne possèdent qu’environ un millionième de l’énergie des particules accélérées par le LHC.

Les chercheurs sont optimistes quant à l'amélioration de la conception du NEA en explorant des matériaux alternatifs ou en incorporant plusieurs tubes pour une plus grande accélération des particules. Cette avancée pourrait potentiellement faciliter des applications révolutionnaires, telles que l’administration d’une radiothérapie ciblée directement sur les zones affectées du corps à l’aide d’un accélérateur de particules installé sur un endoscope.

FAQ:

Q : En quoi l’accélérateur d’électrons nanophotonique (NEA) diffère-t-il du grand collisionneur de hadrons (LHC) ?

R : Le NEA est nettement plus petit et utilise des faisceaux lumineux pour accélérer les particules, tandis que le LHC s'appuie sur des aimants et atteint des énergies de particules beaucoup plus élevées.

Q : Quelles sont les applications potentielles de la NEA ?

R : La NEA se montre prometteuse en fournissant des traitements médicaux précis, notamment dans le domaine de la radiothérapie contre le cancer.

Q : La NEA peut-elle être encore améliorée ?

R : Les chercheurs pensent qu'en explorant des matériaux alternatifs ou en empilant plusieurs tubes, ils peuvent améliorer les capacités de la NEA et accélérer encore davantage les particules.

