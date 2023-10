Observer le ciel : du 20 au 23 octobre

Cet article fournit des informations sur l'observation du ciel du 20 au 23 octobre, notamment la position des planètes, la visibilité de la Lune et la pluie de météores des Orionides.

Octobre 20

Mercure, la plus petite planète du système solaire, atteint une conjonction supérieure et deviendra visible comme étoile du soir en novembre.

Pendant la fenêtre sombre, il est possible d'observer M1, la nébuleuse du Crabe, qui est le vestige d'une étoile massive qui a explosé en 1054. La nébuleuse apparaît comme une tache blanchâtre dans le ciel, et son pulsar central peut être vu avec un grand télescope.

Octobre 21

Ce soir, c'est la nuit internationale d'observation de la Lune, et la Lune atteint son premier quartier. Cela offre de bonnes opportunités d’observation au crépuscule. La Lune est en Sagittaire, haute au sud au coucher du soleil et se déplaçant vers l'horizon sud-ouest.

Les observateurs peuvent rechercher le terminateur, qui est la ligne séparant les zones sombres et claires de la Lune. Les Apennins et les cratères Archimède, Autolycus et Aristillus sont visibles près de l'équateur. Au sud de l'équateur, on peut observer les cratères Albategnius et Hipparchus.

La pluie de météores des Orionides culmine également ce soir, avec la meilleure heure d'observation au petit matin du 22 octobre. Les météores proviennent de débris laissés par la comète de Halley et peuvent être vus près de la constellation d'Orion, avec le point radiant juste au nord-est de la l'étoile Bételgeuse. Les observateurs peuvent s'attendre à voir 15 à 20 météores par heure avant le lever du soleil.

Octobre 22

Le meilleur moment pour observer la pluie de météores des Orionides est tôt le matin, entre 2 heures du matin et le lever du soleil local. Le point radiant des météores se trouve près de l'étoile Bételgeuse à Orion, et les meilleures vues proviendront d'environ 45° de chaque côté de ce point.

Les observateurs doivent trouver un ciel sombre avec une vue dégagée sur l’horizon nord, est et sud et scruter le ciel à la recherche d’étoiles filantes. Les astophotographes peuvent également capturer les météores dans leurs images. Les taux de météores devraient s’améliorer à l’approche de l’aube.

Octobre 23

Vénus atteint son plus grand allongement vers l'ouest à 7 h HAE, apparaissant à environ 46° du Soleil. La planète atteint également une dichotomie, apparaissant à moitié éclairée. Les observateurs peuvent comparer l’apparence de Vénus au cours des prochains jours pour déterminer quand elle apparaît exactement à moitié éclairée.

Vénus est actuellement visible comme une étoile du matin et le sera encore dans les prochains jours.

Sources:

– Astronomie : Roen Kelly