Explorez le cluster du crâne hurlant à Cassiopée

En l'honneur du vendredi 13, jetons un coup d'œil au Screaming Skull Cluster, également connu sous le nom de NGC 7789 ou Caroline's Rose. Cet amas ouvert a été découvert par Caroline Herschel en 1783 et est situé dans Cassiopée la Reine, juste au sud-ouest de Caph, l'étoile bêta de la Reine.

L’amas est relativement facile à repérer, couvrant environ 16 minutes d’arc. Il contient environ 1,000 XNUMX étoiles, mais le nombre que vous pouvez résoudre dépend de votre équipement. Certains observateurs affirment qu'ils peuvent voir une forme semblable à un crâne à l'intérieur de l'amas, mais cela peut être difficile à repérer. Certains voient le crâne tourné vers l’avant, tandis que d’autres le voient tourné sur le côté.

Si vous souhaitez découvrir cet étrange groupe, prenez vos jumelles ou une petite lunette. Le Screaming Skull Cluster est un objet captivant à observer un vendredi 13 effrayant.

Sources : pas d'URL

Ne manquez pas l'éclipse solaire annulaire du 14 octobre

Une éclipse solaire annulaire devrait se produire le 14 octobre, offrant un spectacle saisissant aux observateurs du ciel. Lors d'une éclipse annulaire, la Lune est légèrement plus éloignée que la moyenne de la Terre, ce qui fait que son disque apparaît plus petit que celui du Soleil. Cela crée un effet « anneau de feu », où un mince anneau du Soleil est visible autour du contour sombre de la Lune.

Le chemin de l’annularité se déplacera vers le sud-est à travers les États-Unis, en partant du nord-ouest du Pacifique et en passant par le Texas jusqu’au golfe du Mexique. Certaines parties du Texas connaîtront même près de 5 minutes d’annularité. Les observateurs situés en dehors de la trajectoire d'annularité seront toujours témoins d'une éclipse partielle, mais il est essentiel d'utiliser un équipement de sécurité approprié, tel que des lunettes à éclipse ou des filtres solaires, pour protéger vos yeux.

Si vous êtes curieux de connaître des détails spécifiques sur votre emplacement, plusieurs ressources sont disponibles. L'application One Eclipse d'Astronomes sans frontières, au prix de 1.99 $, comprend un simulateur d'éclipse, un compte à rebours et une carte interactive. De plus, vous pouvez consulter Eclipse2024.org pour obtenir des informations sur la sécurité oculaire, les circonstances locales et un simulateur d'éclipse.

Sources : pas d'URL

Repérez Neptune en Poissons ce soir

Si vous possédez des jumelles ou un petit télescope, cette nuit constitue une excellente occasion d’observer la planète Neptune. Regardez vers le sud-est après le coucher du soleil pour trouver le Cercle des Poissons, un astérisme à sept étoiles situé près de la Grande Place de Pégase. Descendez de 5° au sud de Lambda (λ) Psc, l'étoile la plus au sud-est du cercle, et vous trouverez Neptune et une étoile de champ sur une ligne nord-sud.

Neptune apparaîtra comme une petite étoile « plate » de 2″ de large et peut avoir une couleur bleuâtre. L’étoile au sud ressemblera à une piqûre d’épingle. En prime, vous pourrez également apercevoir une étoile rouge rubis nommée 19 Psc, ou TX Psc, située à 2° au nord-nord-est de Lambda. Cette étoile de carbone a une teinte rouge foncé en raison de la diffusion de la lumière bleue dans son atmosphère.

Sources : pas d'URL

Observez Uranus en Bélier

Ne manquez pas l'occasion d'observer Uranus alors qu'il commence son voyage à travers le Bélier le Bélier. Se levant quelques heures après le coucher du soleil, Uranus se trouve aux côtés de Jupiter, plus brillant. Recherchez une ligne formée par deux étoiles de champ de magnitude 7 largement espacées en Bélier pour localiser Uranus.

Sources : pas d'URL