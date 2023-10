Superbolts : de puissants éclairs frappent plus probablement près des surfaces terrestres et aquatiques

De nouvelles recherches ont révélé que les superéclairs, des éclairs extrêmement puissants, sont plus susceptibles de se produire lorsque les zones de charge des nuages ​​​​orageux se trouvent à proximité de surfaces terrestres ou aquatiques. Cette découverte permet de comprendre pourquoi certaines régions connaissent davantage de superbolts et pourrait aider à anticiper les effets du changement climatique sur ces phénomènes.

Les superéclairs sont des éclairs 1,000 1 fois plus puissants que la foudre ordinaire. Ils représentent moins de XNUMX % du total des impacts de foudre mais peuvent causer des dommages importants aux infrastructures et aux navires. Des études antérieures ont montré que les superbolts ont tendance à se regrouper au-dessus de l’océan Atlantique Nord-Est, de la mer Méditerranée et de l’Altiplano au Pérou et en Bolivie, l’un des plateaux les plus hauts de la planète. Cependant, jusqu’à présent, les scientifiques n’avaient pas d’explication claire sur la formation et la répartition de ces superbolts dans le monde.

La nouvelle étude, publiée dans le Journal of Geophysical Research: Atmospheres, fournit la première explication de la formation et de la répartition des superbolts sur terre et sur mer. Les chercheurs ont analysé des facteurs clés tels que la hauteur de la surface des terres et de l’eau, la hauteur de la zone de chargement, la température des nuages ​​et les concentrations d’aérosols. Ils ont constaté qu’une distance plus petite entre la zone de chargement et la surface du sol ou de l’eau entraînait des éclairs beaucoup plus puissants.

Les régions avec la plus forte concentration de foudre surchargée, à savoir l'océan Atlantique Nord-Est, la mer Méditerranée et l'Altiplano, ont toutes une chose en commun : de courts écarts entre les zones de chargement de foudre et les surfaces. Cette découverte constitue une avancée majeure et aidera les scientifiques à comprendre comment les changements climatiques pourraient avoir un impact sur l’apparition de superbolts à l’avenir.

Bien que cette recherche fournisse des informations importantes, il reste encore de nombreux facteurs inconnus à explorer. L’équipe prévoit d’étudier d’autres facteurs susceptibles de contribuer à la formation de superéclairs, tels que le champ magnétique ou les changements dans le cycle solaire. Comprendre les causes des superéclairs constitue une étape importante vers une compréhension plus complète de ce phénomène naturel fascinant.

