La crise de la sécheresse : le fleuve Doubs perd de l'eau à un rythme alarmant

Le Doubs, dixième plus grand fleuve de France, connaît une grave sécheresse, entraînant une baisse drastique des niveaux d'eau. Les bateaux et les quais autrefois submergés reposent désormais sur des roches sèches. Ce manque inhabituel de précipitations, associé aux caractéristiques géologiques existantes, a entraîné une situation dévastatrice pour la région.

Les habitants et les riverains assistent avec inquiétude à cet événement sans précédent. Pierre Billod, 81 ans, qui a vécu toute sa vie près du fleuve, a exprimé son étonnement face à la sécheresse actuelle, qui, selon lui, ne s'est pratiquement jamais produite de son vivant. Il reconnaît toutefois des périodes de sécheresse antérieures.

Sur la commune de Villers-le-Lac, le lac qui donne son nom à la commune est complètement asséché. C'est désormais un lit d'herbe où l'on pourrait potentiellement marcher jusqu'en Suisse sans se mouiller les pieds. De même, aux Brenets, en Suisse, un quai qui attendait depuis longtemps de l'eau est désormais vide.

Beaucoup pensent que cette sécheresse est le résultat du réchauffement climatique. Sébastien Arcidiacona a exprimé ses inquiétudes face à la situation : « Ce serait idiot de le nier ». Bien qu’il puisse être difficile d’établir un lien entre un événement météorologique spécifique et le changement climatique, les scientifiques affirment que le réchauffement climatique induit par l’homme est responsable de phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses.

Outre le manque de précipitations, un autre facteur contribuant à la disparition du Doubs est le drainage de ses eaux vers une rivière souterraine voisine. Vincent Fister, hydrogéologue à l'EPTB, explique que le débit d'eau du Doubs se perd au profit de la Loue à cause de leur raccordement.

Les conséquences de la disparition du fleuve sont désastreuses pour l'industrie touristique locale. Une base nautique proche du lac et une compagnie de croisières fluviales qui opère sur le Doubs ont été fortement touchées. Le centre de sports nautiques a noté que c'est la deuxième année consécutive que de telles conditions se produisent, et que c'est encore pire qu'avant.

La baisse drastique des niveaux d'eau du fleuve a contraint la compagnie de croisière à transporter les passagers en bus en aval jusqu'à une gorge appelée Bassins du Doubs, où se trouvent les dernières eaux restantes. Les années précédentes, le niveau du fleuve augmentait généralement en septembre, mais cette année, la situation est alarmante.

Le capitaine de la compagnie de croisière fluviale a constaté que chaque jour, ils perdent au moins 15 centimètres d'eau. Le niveau de l'eau est tombé de 11 mètres en dessous de la moyenne et même un pêcheur doit naviguer dans des zones sèches qui étaient autrefois submergées.

Le tourisme dans la région a beaucoup souffert, avec une baisse significative du nombre de visiteurs. L'emblématique cascade du Saut du Doubs a également cessé de couler au début de l'été. La durabilité des entreprises locales fortement dépendantes de l'écosystème du fleuve est une préoccupation croissante.

La crise de sécheresse dans le Doubs en France souligne la nécessité urgente de lutter contre le changement climatique et de développer des solutions durables pour atténuer l'impact des événements météorologiques extrêmes sur les communautés locales.

Sources:

– Cédric Hertzog, prévisionniste en chef de Météo France

– Vincent Fister, hydrogéologue pour l'EPTB