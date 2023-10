Une éclipse solaire en forme de « cercle de feu » sera visible ce samedi, captivant les observateurs du ciel dans plusieurs États des États-Unis et dans certaines régions du Mexique, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. Ce phénomène, connu sous le nom d’éclipse solaire annulaire, se produit lorsque la Lune se trouve à son point le plus éloigné de la Terre ou à proximité, ce qui la fait paraître plus petite que le Soleil. En conséquence, un « anneau » de lumière solaire entoure la lune, créant l'effet fascinant d'un anneau de feu.

Cette éclipse solaire annulaire particulière est significative car c'est la première depuis juin 2021 et ne se reproduira pas avant 2044 dans cette partie du pays. Le Dr Kelly Korreck, astrophysicien et responsable du programme de la NASA, a exprimé son enthousiasme face à cet événement unique lors d'une récente téléconférence. Elle a également souligné que la prochaine éclipse solaire totale aura lieu en avril 2024 mais sera suivie d'une longue attente jusqu'à la prochaine éclipse annulaire en 2046.

L’éclipse solaire « anneau de feu » aura des durées variables, allant de 1 à 5 minutes, selon le lieu d’observation. Il débutera dans l'Oregon vers 9 h 13 PDT et se terminera au Texas vers 12 h 03 HAC. Plus de 6.5 millions de personnes aux États-Unis auront l'occasion d'assister directement à l'éclipse, et 68 à 70 millions supplémentaires se trouveront dans un rayon de 200 milles.

Pour observer l'éclipse en toute sécurité, il est crucial d'utiliser des lunettes d'éclipse solaire certifiées et conformes à la norme ISO 12312-2. Ces lunettes offrent la protection nécessaire aux yeux, car regarder directement le soleil pendant une éclipse peut provoquer de graves blessures aux yeux. Les jumelles, lunettes de soleil et appareils photo sans filtre solaire ne doivent pas être utilisés pour observer l’éclipse, car ils n’offrent pas une protection adéquate.

Pour ceux qui ne peuvent pas observer l'éclipse en personne, la NASA diffusera l'événement en direct le 14 octobre de 11 h 30 à 1 h 15 HAE sur NASA TV, le site Web de l'agence et diverses plateformes de médias sociaux. La prochaine éclipse solaire, une éclipse solaire totale, est prévue pour le 8 avril 2024.

