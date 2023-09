Confirmation et réfutation : la recherche de la galaxie la plus éloignée

By

Les scientifiques recherchent depuis longtemps la galaxie la plus éloignée de l’univers. Récemment, un candidat provisoire nommé « La Galaxie de Maisie » a été annoncé, suggérant qu'elle pourrait exister à un stade incroyablement précoce de l'histoire cosmique. Cependant, des recherches plus approfondies ont révélé une autre galaxie, CEERS-93316, qui semblait encore plus éloignée. Ces résultats devaient être vérifiés.

Pour déterminer la distance et l'âge de ces « premières galaxies » potentielles, les astronomes dirigés par Pablo Arrabal Haro du Laboratoire national de recherche en astronomie optique-infrarouge de Tucson, en Arizona, ont mené des études spectroscopiques en collaboration avec une équipe écossaise. Leurs recherches ont confirmé que la galaxie de Maisie existait au moins 390 millions d'années après le Big Bang. De plus, ils ont réfuté l’estimation initiale de la distance pour CEERS-93316, en la plaçant à un redshift plus réaliste de z ~ 4.9, à environ 12 milliards d’années-lumière.

La confirmation de la galaxie de Maisie et la découverte de CEERS-93316 offrent des informations précieuses sur l'univers primitif. Ces galaxies semblent être plus lumineuses que d’autres à la même époque, ce qui suggère une croissance rapide des galaxies au cours des premières centaines de millions d’années après le Big Bang, remettant en question les modèles actuels de formation des galaxies.

Pour obtenir des mesures de distance précises, l’équipe de recherche a mené des études spectrales de suivi des deux galaxies. La spectroscopie leur a permis de confirmer le redshift élevé de la galaxie de Maisie et de réfuter l'estimation antérieure pour CEERS-93316. En observant les premières galaxies, les astronomes espèrent comprendre les conditions et les processus qui ont conduit à la naissance et à l’évolution de ces objets au cours des premiers stades de l’univers.

Cette recherche, rendue possible par le télescope spatial James Webb (JWST), démontre la puissance de cet observatoire dans la détection des galaxies à fort redshift. La mission du JWST visant à trouver la galaxie la plus éloignée à l'aube des temps cosmiques permettra aux scientifiques de recueillir des informations détaillées sur les débuts de l'univers. À chaque découverte, les capacités du télescope dépassent les attentes, fournissant des informations précieuses sur les caractéristiques physiques des galaxies du premier univers.

Alors que JWST continue de s’intéresser aux balbutiements de l’univers, les astronomes anticipent davantage d’annonces sur les premières galaxies. À terme, JWST ou son successeur pourraient découvrir l’insaisissable « première galaxie », révélant des informations cruciales sur l’univers quelques centaines de millions d’années après le Big Bang.

