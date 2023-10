La recherche du volcanisme sur les exoplanètes avec le télescope spatial James Webb

Le télescope spatial James Webb (JWST) a ouvert de nouvelles possibilités pour étudier l'atmosphère des exoplanètes terrestres et comprendre l'état de leur surface. Alors que les planètes de la taille de la Terre autour d’étoiles semblables au Soleil sont actuellement inaccessibles avec JWST, les futurs télescopes dotés de capacités d’imagerie directe pourront les observer. La détection du volcanisme actif sur une planète semblable à la Terre est cruciale, car elle peut fournir un aperçu de son intérieur et nous aider à comprendre les similitudes entre la Terre et Vénus.

Pour étudier cela, les chercheurs ont effectué des simulations à l’aide d’un modèle climatique pour créer quatre scénarios exoTerre sur une période de huit ans. Ces simulations incluaient des éruptions en cours dans de grandes provinces ignées avec des émissions variables de dioxyde de soufre, allant de 1.8 à 60 Gt. Les données atmosphériques de ces simulations ont ensuite été utilisées pour modéliser des observations d'imagerie directe entre 0.2 et 2.0 μm, ce qui a permis d'obtenir des spectres de réflectance pour chaque mois de simulations exoTerre.

En analysant les spectres de réflectance, les chercheurs ont identifié des changements dans la taille des principales caractéristiques d'absorption, telles que O3, O2 et H2O, ainsi que des changements dans la pente du spectre. Parmi ces changements, les preuves de volcanisme les plus détectables et les moins ambiguës se sont révélées être des changements dans l'absorption d'O3 et dans la pente du spectre.

Cette étude met en évidence le potentiel du JWST et des futurs télescopes pour détecter l’activité volcanique sur les exoplanètes. En étudiant ces signatures volcaniques, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur l’intérieur de ces planètes et approfondir notre compréhension des points communs entre la Terre et d’autres exoplanètes rocheuses.

Source : Colby M. Ostberg, Scott D. Guzewich, Stephen R. Kane, Erika Kohler, Luke D. Oman, Thomas J. Fauchez, Ravi K. Kopparapu, Jacob Richardson, Patrick Whelley. « La recherche du volcanisme sur les exoplanètes avec le télescope spatial James Webb » (Accepté pour publication dans AJ, 26 septembre 2023) [Source non incluse pour cette version]

Définitions:

– Exoplanètes terrestres : Planètes de taille et de composition similaires à la Terre.

– Grandes éruptions de provinces ignées : éruptions volcaniques massives qui libèrent de grandes quantités de lave et de gaz.

– Spectres de réflectance : Représentation de la quantité de lumière réfléchie par un objet à différentes longueurs d'onde.

– Caractéristiques d’absorption : longueurs d’onde spécifiques de la lumière qui sont absorbées par certaines molécules ou éléments.

– Dioxyde de soufre (SO2) : Gaz libéré lors des éruptions volcaniques, connu pour contribuer aux changements atmosphériques.

Remarque : Cet article est basé sur les informations fournies dans l'article source et n'inclut pas d'URL pour éviter les citations directes.