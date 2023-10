Les matériaux les plus fins pourraient contribuer à freiner le réchauffement climatique

Les scientifiques ont découvert que certains des matériaux les plus fins jamais découverts, connus sous le nom de composés MXène et MBène, ont le potentiel de contribuer à atténuer les effets du réchauffement climatique. Ces substances bidimensionnelles ont des surfaces d'une grande surface capables d'absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère, réduisant ainsi son impact nocif sur le climat. Mihri Ozkan, professeur à l'UC Riverside, et ses co-auteurs ont expliqué le potentiel des MXènes et des MBènes dans la capture du dioxyde de carbone dans un article récent publié dans la revue Chem. Ces matériaux peuvent être conçus pour capturer sélectivement le dioxyde de carbone en raison de leur sélectivité élevée et de leur ingénierie de distance intercouche.

L’urgence de développer des technologies de captage du carbone s’est accrue à mesure que les émissions de dioxyde de carbone d’origine humaine continuent d’augmenter. Sans action, on prévoit que la température de la Terre pourrait augmenter de 1.5 °C au cours de la prochaine décennie, entraînant des phénomènes météorologiques graves, des sécheresses, de mauvaises récoltes, une augmentation des migrations et une instabilité politique. Les MXènes et les MBènes ont été découverts au début des années 2010 par des scientifiques de l'Université Drexel. Le MXène est composé de couches atomiquement minces de carbures, nitrures ou carbonitrures de métaux de transition, tandis que les MBènes sont des borures de métaux de transition dimensionnels fabriqués à partir de bore.

Bien que ces composés soient prometteurs, des défis techniques doivent être surmontés avant de pouvoir être utilisés dans des dispositifs de captage du carbone. Ceux-ci incluent les défis liés à la synthèse dans la production à grande échelle, le mélange non uniforme, les gradients de température et les problèmes de transfert de chaleur. Cependant, ces obstacles peuvent être surmontés grâce à une approche descendante, en élargissant les méthodes de gravure humide ou en en développant de nouvelles.

En conjonction avec les technologies existantes, telles que celles développées par des sociétés comme Climework AS, MXenes et MBenes pourraient jouer un rôle crucial dans l'extraction du dioxyde de carbone de l'atmosphère et dans son stockage en toute sécurité à long terme. Les propriétés uniques de ces matériaux en font d’excellents candidats pour capter le dioxyde de carbone, porteur d’espoir dans la lutte contre le changement climatique.

Source : Mihri Ozkan, professeur à l'UC Riverside et ses co-auteurs dans la revue Chem.

Définitions:

1. Composés MXène et MBène – Matériaux les plus fins composés de couches atomiquement minces de carbures, nitrures ou carbonitrures de métaux de transition (MXènes) et de borures de métaux de transition dimensionnels à base de bore (MBènes).

2. Technologies de captage du carbone – Techniques utilisées pour extraire le dioxyde de carbone de l’atmosphère pour un stockage sûr et à long terme.

3. Ingénierie de la distance intercouche – Processus de manipulation de l’espacement des couches dans des matériaux bidimensionnels pour améliorer leur sélectivité dans la capture du dioxyde de carbone.