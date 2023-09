Un nouveau projet vise à exploiter l’hydrogène des roches pour produire une énergie propre

Un nouveau projet de trois ans financé par la Fondation Grantham pour la protection de l'environnement est en cours à CU Boulder pour explorer la possibilité d'exploiter l'hydrogène des roches pour fournir une énergie propre dans le monde entier. Le projet vise à étudier la production d'hydrogène « géologique », qui se forme lorsque l'eau se mélange à des minéraux riches en fer en profondeur dans la croûte terrestre.

L’hydrogène géologique a le potentiel de devenir une ressource précieuse pour l’énergie durable, car il n’émet pas de gaz à effet de serre lorsqu’il est brûlé, l’eau étant le seul sous-produit. L’objectif principal du projet est de déterminer si ces gisements d’hydrogène peuvent être remontés à la surface en toute sécurité en quantités suffisantes pour répondre à la demande énergétique mondiale.

L'équipe de recherche, composée d'experts de CU Boulder, de l'Université de Columbia, de la Montana State University, de l'Université de Southampton et de la start-up Eden GeoPower, mènera des expériences en laboratoire et sous terre pour stimuler la Terre à produire davantage d'hydrogène. L’objectif est de reproduire le plus fidèlement possible le système naturel souterrain.

La demande en hydrogène augmente, ce qui incite les scientifiques à explorer des sources alternatives au-delà des méthodes traditionnelles. Des recherches récentes suggèrent qu'il pourrait y avoir d'abondants gisements d'hydrogène géologique cachés sous terre, capables de répondre aux besoins en combustible liquide de l'humanité pendant des siècles.

Le projet consistera à forer des forages et à injecter de l'eau dans des formations rocheuses riches en fer pour déclencher des réactions chimiques et produire davantage d'hydrogène. Des mesures seront également prises pour empêcher les bactéries de consommer le gaz nouvellement généré.

Sous la direction du Dr Alexis Templeton, expert en étude des environnements souterrains, l'équipe de recherche surveillera attentivement le processus pour s'assurer qu'il n'y a pas de conséquences environnementales imprévues. L’objectif est de déterminer si l’hydrogène géologique est une source viable et durable d’énergie propre qui peut être produite en continu de manière respectueuse de l’environnement.

Ce projet s'aligne sur la vision du Département des sciences géologiques de CU Boulder d'utiliser de manière responsable les ressources naturelles de la Terre et de contribuer à un avenir d'énergie durable pour les générations à venir.

