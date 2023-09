La détectabilité des exoplanètes par astrométrie

La recherche d’exoplanètes à l’aide de diverses méthodes de détection a été au centre des préoccupations des astronomes ces dernières années. L’une des techniques les plus remarquables est l’astrométrie, qui permet de déterminer avec précision les paramètres orbitaux des exoplanètes.

Dans une nouvelle étude menée par Dong-Hong Wu, la probabilité que des civilisations extraterrestres intelligentes détectent des planètes de notre système solaire à l'aide de l'astrométrie a été examinée. Grâce à des simulations d'injection-récupération, la détectabilité des quatre planètes géantes de notre système solaire a été étudiée sous différentes références d'observation et erreurs d'observation.

Les résultats de l’étude indiquent que si l’intelligence extraterrestre observait notre système solaire pendant au moins 90 ans avec un rapport signal-bruit supérieur à 1, elle pourrait détecter et caractériser les quatre planètes géantes. Pour les planètes individuelles telles que Jupiter, Saturne et Neptune, une ligne de base dépassant la moitié de leurs périodes orbitales est nécessaire pour la détection. Uranus, en revanche, nécessite une base d'observation plus longue car sa période orbitale est environ la moitié de celle de Neptune.

De plus, si la précision astrométrique est égale ou supérieure à 10 μas, plus de 8,700 30 étoiles situées dans un rayon de 100 parsecs de notre système solaire ont le potentiel de détecter les quatre planètes géantes d’ici 300 ans. De plus, l’étude prédit que plus de 10 étoiles à moins de 0.3 parsecs de notre système solaire pourraient détecter notre Terre si elles atteignaient une précision astrométrique de XNUMX μas.

Cette recherche met en lumière la détectabilité des exoplanètes par l’astrométrie et met en évidence le potentiel des civilisations extraterrestres à détecter et caractériser les planètes de notre propre système solaire. À mesure que la technologie et les méthodes d’observation s’améliorent, notre compréhension des exoplanètes et du potentiel d’autres formes de vie intelligentes dans l’univers continue de s’élargir.

Sources:

– Wu, Dong-Hong. "La détectabilité des exoplanètes par astrométrie." Recherche en Astronomie et Astrophysique.

– astro-ph.EP