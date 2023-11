Des paléontologues font une découverte révolutionnaire : le plus ancien site funéraire connu

Les paléontologues d'Afrique du Sud ont réalisé une percée étonnante dans le domaine de l'évolution humaine. Ils ont récemment mis au jour le plus ancien site funéraire jamais découvert, remettant en question les croyances de longue date sur les capacités de nos anciens ancêtres. Dirigée par le célèbre paléoanthropologue Lee Berger, une équipe de chercheurs a réalisé une découverte remarquable au sein du berceau de l'humanité, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO près de Johannesburg.

Le lieu de sépulture contient les restes d'Homo naledi, une espèce à petit cerveau considérée comme incapable de comportement complexe. Auparavant, on croyait généralement que des activités complexes, comme l’enterrement des morts, n’étaient possibles qu’avec le développement d’un cerveau plus gros. Cependant, ces sépultures anciennes, remontant à au moins 200,000 100,000 avant JC, sont antérieures d'au moins XNUMX XNUMX ans à toute preuve connue de sépultures d'Homo sapiens.

Cette découverte remet en question notre compréhension de l’évolution humaine en suggérant que les pratiques mortuaires ne se limitaient pas à Homo sapiens ou aux espèces dotées d’un cerveau de grande taille. Homo naledi, doté d'un cerveau de la taille d'une orange, prouve que notre évolution n'a pas été une progression linéaire. Cette espèce primitive, mesurant 1.5 mètre de haut, avait des doigts et des orteils courbés, des mains brandissant des outils et des pieds parfaitement adaptés à la marche.

Le lieu de sépulture, situé dans le système de grottes « Rising Star », offre une preuve supplémentaire du comportement émotionnel et cognitif complexe affiché par Homo naledi. Des trous délibérément creusés ont été découverts, suggérant que les corps avaient été intentionnellement enterrés. Au moins cinq individus ont été découverts dans ces sépultures de forme ovale.

En plus du lieu de sépulture, des gravures ressemblant à des formes géométriques ont été trouvées sur les surfaces lisses d'un pilier de grotte voisin. Ces marques indiquent qu'Homo naledi pourrait s'être engagé dans des pratiques symboliques, remettant en question l'idée selon laquelle les humains étaient les créateurs de tels comportements.

Cette découverte révolutionnaire de Berger et de son équipe modifie notre compréhension de l'évolution humaine. Cela suggère que les pratiques funéraires, la création de sens et même l’art ont une histoire plus complexe et non humaine qu’on ne le pensait auparavant. Les découvertes ont reçu les éloges et l’attente de la communauté scientifique et révolutionneront sans aucun doute notre connaissance de nos anciens ancêtres.

Questions fréquentes

Q : Quelle est la signification de cette découverte ?

R : La découverte du plus ancien site funéraire remet en question les croyances antérieures sur les capacités de nos anciens ancêtres et donne un aperçu des comportements complexes d'Homo naledi.

Q : Quel âge ont les sépultures ?

R : Les sépultures remontent à au moins 200,000 XNUMX avant JC, ce qui en fait les plus anciennes sépultures connues dans les archives des hominidés.

Q : De quelles espèces les restes ont-ils été trouvés ?

R : Les restes appartiennent à Homo naledi, une espèce à l'intersection entre les singes et les humains modernes, connue pour sa petite taille de cerveau et ses caractéristiques physiques uniques.

Q : Les résultats suggèrent-ils que les humains n’ont pas inventé de pratiques symboliques ?

R : Oui, la découverte remet en question l’idée selon laquelle les humains étaient les créateurs exclusifs de pratiques symboliques, puisque Homo naledi a présenté des preuves de tels comportements.

Q : Quel impact cette découverte aura-t-elle sur notre compréhension de l’évolution humaine ?

R : Les résultats révolutionneront notre compréhension de l’évolution humaine en démontrant que des activités complexes, telles que les pratiques funéraires, ont une histoire plus complexe et non humaine.