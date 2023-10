La menace des tempêtes solaires : un appel pour des systèmes de prévision avancés

By

Une gigantesque tempête solaire a frappé la Terre, provoquant des effets généralisés et soulignant la nécessité de systèmes de prévision avancés. Même si les chances qu’une telle tempête se produise au cours d’une année donnée sont faibles, les experts conviennent que ce n’est qu’une question de temps avant qu’un événement catastrophique ne se produise. Pour se préparer à cette menace, les agences gouvernementales et les scientifiques du monde entier collaborent pour développer des méthodes de prévision, nombre d’entre eux préconisant l’intégration de l’intelligence artificielle.

Le type de tempête solaire le plus dangereux est appelé éjection de masse coronale (CME), qui implique l'éjection de particules chargées de l'atmosphère solaire à grande vitesse. Ces tempêtes se produisent fréquemment, mais leur impact sur la Terre dépend de divers facteurs, dont l'état du champ magnétique de notre planète. Lorsqu’un CME entre en collision avec la Terre, il peut induire des courants importants dans les lignes électriques et endommager notre réseau électrique et notre infrastructure électronique.

Les tempêtes solaires peuvent également présenter des risques pour les câbles sous-marins à fibres optiques utilisés pour la transmission de données Internet et pour les satellites en orbite plus élevée. Les dégâts causés par ces tempêtes peuvent perturber la connectivité Internet et désactiver d’importants systèmes satellitaires comme le GPS. Dans certains cas, les tempêtes solaires peuvent même provoquer l’écrasement à la surface de satellites situés sur des orbites inférieures.

Historiquement, les tempêtes solaires ont fait des ravages sur Terre. Le légendaire événement de Carrington en 1859 a provoqué des aurores jusque dans les Caraïbes et entraîné des perturbations dans les réseaux télégraphiques. Même si les estimations varient quant à la fréquence des grandes tempêtes solaires, elles constituent une menace importante pour nos infrastructures. Par exemple, une tempête solaire en 1989 a coupé l’électricité au Québec pendant neuf heures.

Alors que le soleil entre dans une période d’activité maximale, les scientifiques préviennent que nous entrons dans une saison de tempêtes solaires. Cependant, nos systèmes d’alerte actuels ne préviennent que quelques heures, voire quelques minutes, avant qu’une tempête solaire majeure ne survienne. Pour remédier à cette limitation, les experts travaillent au développement de systèmes de prévision avancés capables de fournir des délais d’avertissement plus longs. L’intelligence artificielle est considérée comme un élément crucial dans cette entreprise.

Alors que nous continuons à dépendre fortement des appareils et des infrastructures électroniques, il est essentiel que nous soyons préparés aux impacts des tempêtes solaires. En investissant dans des systèmes de prévision avancés et en tirant parti de l’intelligence artificielle, nous pouvons améliorer notre capacité à atténuer les effets des futures tempêtes solaires.

