Le symposium du prix NESAS et SAS Lester W. Strock célèbre la spectrochimie atomique analytique

Le symposium du prix NESAS et SAS Lester W. Strock a eu lieu le 11 octobre 2023 pour honorer les contributions du professeur Maria Montes-Bayón dans le domaine de la spectrochimie atomique analytique. Le symposium, qui s'est tenu dans la salle Cascade 1, a récompensé le travail exceptionnel du professeur Montes-Bayón en lui décernant le prix Lester W. Strock. Le prix, décerné par la section de la Nouvelle-Angleterre de la Society of Applied Spectroscopy, récompense des recherches et des applications substantielles en spectrochimie atomique analytique dans les domaines des sciences de la terre, des sciences de la vie ou des sciences stellaires et cosmiques. Outre une médaille spéciale, le professeur Montes-Bayón a reçu des honoraires pour ses réalisations.

Le symposium a débuté avec la présentation par Jörg Bettmer de l'Université d'Oviedo de son travail sur « Une rétrospective personnelle sur l'analyse de petits objets : nanoparticules et cellules individuelles ». Il a discuté de l'évolution des recherches de son laboratoire dans l'analyse de petits objets, en particulier des nanoparticules et des cellules individuelles, à l'aide de la spectrométrie de masse à plasma inductif (ICP-MS). La présentation a présenté la détection de nanoparticules inférieures à 10 nm et leurs applications dans divers systèmes de particules et nanoparticules biogéniques.

Detlef Günther de l'ETH Zurich a ensuite présenté « Exploration d'un plasma d'azote pour l'analyse des aérosols générés par laser ». Son exposé s'est concentré sur l'exploration d'un plasma d'azote en tant que gaz porteur pour la spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif par ablation laser (LA-ICP-MS) et a fourni des informations sur différentes combinaisons de gaz porteurs et distributions granulométriques. Günther a analysé les avantages et les inconvénients de l'utilisation du plasma d'azote dans ce contexte.

Steven Ray de SUNY Buffalo a fait une présentation intitulée « Ionisation et chimie par micro-ondes pour l'analyse par spectrométrie de masse ». Il a souligné l'importance des sources d'ionisation dans la spectrométrie de masse et a souligné le rôle de l'énergie micro-onde dans la modulation des conditions d'ionisation des sources d'ionisation atomiques et moléculaires. La présentation a présenté des exemples de chimie modulée par micro-ondes et ses applications potentielles en spectrométrie de masse, en comparant ces techniques avec les stratégies d'ionisation conventionnelles.

Raquel Gonzalez De Vega de l'Université de Graz a discuté de « Analyse d'éléments non conventionnels via ICP-MS : cibler le carbone et le fluor. » Sa présentation a présenté des méthodologies innovantes pour analyser des éléments traditionnellement difficiles comme le carbone et le fluor à l'aide de la spectrométrie de masse à plasma inductif (ICP-MS). De Vega a démontré des techniques adaptées et nouvelles pour déterminer ces éléments dans diverses matrices.

Juris Meija du Conseil national de recherches a conclu le symposium avec sa présentation sur « Le rôle de l'analyse des données en chimie analytique ». Meija a souligné l'importance de l'analyse des données en chimie analytique et son évolution depuis les premiers jours de la chimie expérimentale. Il a fourni des exemples de la manière dont les pratiques d’analyse des données contribuent à des mesures plus fiables en chimie analytique moderne.

Le symposium du prix NESAS et SAS Lester W. Strock a fourni une exploration complète de la spectrochimie atomique analytique. Des chercheurs renommés dans le domaine de la spectroscopie atomique ont partagé leurs travaux et l'événement a servi de plate-forme de collaboration entre scientifiques, mathématiciens et statisticiens en quête de précision et d'innovation en spectroscopie atomique.

Sources : Section de la Nouvelle-Angleterre de la Society of Applied Spectroscopy, ScixConference.org