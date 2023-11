Les mystérieuses blobs au cœur du manteau terrestre : indices d'une ancienne collision

By

Les scientifiques sont depuis longtemps fascinés par les grosses particules denses de matière enfouies profondément sous le manteau terrestre. Situées à quelque 2,900 XNUMX kilomètres de profondeur, ces anomalies de la taille d'un continent intriguent les chercheurs depuis plus d'une décennie. Cependant, une nouvelle étude publiée dans la revue Nature pourrait faire la lumière sur ce mystère, en proposant une hypothèse intrigante qui pourrait potentiellement résoudre l’énigme.

Selon les recherches, ces blobs massifs pourraient être les restes d’une planète entrée en collision avec la Terre au cours des premiers stades du système solaire. On pense que lorsque cette hypothétique planète s’est écrasée sur notre monde, elle a généré une pluie de débris qui ont finalement fusionné pour former la Lune.

La théorie d’une collision planétaire n’est pas nouvelle ; Des études antérieures ont suggéré qu'un objet de la taille d'une planète, connu sous le nom de Theia, était entré en collision avec la Terre il y a environ 4.5 milliards d'années. Cependant, des recherches récentes menées par des scientifiques de Chine, des États-Unis et du Royaume-Uni présentent des preuves convaincantes à l'appui de l'idée selon laquelle des morceaux de matière de Theia ont fini par être incrustés dans le manteau terrestre.

À l’aide de simulations informatiques de l’impact colossal et des courants de convection au sein de la Terre, les chercheurs ont mené une étude détaillée pour approfondir cette possibilité intrigante. Grâce à l'imagerie sismique et à l'analyse géologique, ils ont découvert deux provinces massives à faible vitesse (LLVP) dans le manteau le plus inférieur, qui indiquent un matériau de composition distincte par rapport au manteau environnant.

Contrairement aux hypothèses précédentes selon lesquelles l'impact géant aurait homogénéisé la composition initiale de la Terre, les chercheurs suggèrent que ces LLVP sont en réalité des reliques du matériau du manteau de Theia qui ont réussi à survivre à l'événement de formation de la Lune. Cette découverte remet en question les notions conventionnelles et propose que l'impact de la formation de la Lune ait été le catalyseur de l'évolution géologique de la Terre au cours des 4.5 milliards d'années écoulées.

Bien que des recherches plus approfondies soient nécessaires pour comprendre pleinement l'origine et la nature de ces blobs, cette étude ouvre de nouvelles voies pour étudier le passé ancien de la Terre et offre une nouvelle perspective sur les processus qui ont façonné notre planète.

QFP

Que sont les grosses particules denses de matière situées sous le manteau terrestre ?

Les grandes taches denses de matière, connues sous le nom de grandes provinces à faible vitesse (LLVP), sont des anomalies de la taille d'un continent enfouies profondément sous le manteau terrestre.

Quelle est l'origine de ces blobs ?

Selon une étude récente, ces blobs pourraient être les restes d’une planète, Theia, qui est entrée en collision avec la Terre au début du système solaire.

Comment s’est formée la Lune ?

La théorie suggère que lorsque Theia est entrée en collision avec la Terre, elle a produit une pluie de débris qui a finalement formé la Lune.

Qu’ont révélé les recherches récentes sur les blobs ?

Les recherches menées par des scientifiques de Chine, des États-Unis et du Royaume-Uni proposent que les LLVP soient des reliques du matériau du manteau de Theia qui ont survécu à l'impact de la formation de la Lune.

Quelles implications cela a-t-il pour comprendre l’évolution géologique de la Terre ?

Contrairement aux hypothèses précédentes, l'étude suggère que l'impact de la formation de la Lune était responsable de l'hétérogénéité primitive du manteau terrestre, marquant le point de départ de l'évolution géologique de la planète sur des milliards d'années.