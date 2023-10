Les astronomes espèrent qu’un nouvel observatoire résoudra les mystères de l’énergie noire et de la matière noire

Les scientifiques espèrent que le prochain observatoire Vera C. Rubin, dont les opérations débuteront en 2025, fournira des informations cruciales sur la nature de l’énergie noire et de la matière noire. Ces composants énigmatiques, qui constituent la majorité du contenu énergétique et matériel de l’univers, ont longtemps laissé les chercheurs perplexes en raison de leur nature insaisissable.

L'observatoire, situé sur le sommet El Peñón de la montagne Cerro Pachón au Chili, mènera le Legacy Survey of Space and Time (LSST), observant l'intégralité du ciel visible du sud toutes les quelques nuits pendant une décennie. Cette étude ambitieuse permettra de capturer jusqu'à 1000 XNUMX images du ciel chaque nuit, permettant ainsi aux scientifiques d'étudier l'univers avec des détails sans précédent.

L'un des principaux objectifs de l'observatoire Rubin est de cartographier la répartition de la matière noire en étudiant comment elle déforme les images des galaxies lointaines. Le réseau cosmique à grande échelle de matière noire provoque un effet de lentille gravitationnelle, qui peut être utilisé pour retracer sa présence et mieux comprendre ses propriétés. Cela donnera un aperçu de la formation et de la structure de l’univers.

De plus, l’observatoire mettra en lumière le rôle de l’énergie noire, responsable de l’expansion accélérée de l’univers. En observant les galaxies et leurs schémas de regroupement, les scientifiques espèrent déchiffrer l'interaction complexe entre la matière noire et l'énergie noire et la façon dont elles façonnent le cosmos.

La matière noire et l’énergie noire sont difficiles à étudier car elles n’interagissent pas avec la lumière et sont essentiellement invisibles. La matière noire ne peut être déduite que par ses effets gravitationnels sur la matière visible, tandis que l'énergie noire interagit avec la structure de l'espace et du temps. La cartographie précise de la toile cosmique grâce à la lentille gravitationnelle permettra aux astronomes de mieux comprendre ces phénomènes mystérieux.

L'observatoire Vera C. Rubin représente un pas en avant significatif dans notre compréhension de l'univers sombre. En perçant les mystères de l’énergie noire et de la matière noire, les scientifiques espèrent mieux comprendre la nature fondamentale du cosmos.

