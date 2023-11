AEPS de la NASA : une propulsion électrique pionnière pour l'exploration de l'espace lointain

La NASA et la société aérospatiale Aerojet Rocketdyne ont récemment conclu avec succès les tests de qualification du système de propulsion électrique avancé (AEPS), marquant une avancée majeure dans le développement de la propulsion électrique pour les missions spatiales à long terme. Avec une puissance de 12 kilowatts, l'AEPS est le système de propulsion électrique le plus puissant disponible aujourd'hui, dépassant largement les modèles existants qui utilisent environ 4.5 kilowatts.

Contrairement à la propulsion chimique traditionnelle, qui repose sur des propulseurs liquides pour de courtes bouffées d’énergie, l’AEPS utilise du gaz xénon ionisé pour produire un panache d’échappement bleu continu. Connue sous le nom de propulsion ionique, cette méthode offre un meilleur rendement énergétique, ce qui la rend idéale pour les missions spatiales prolongées. En termes de puissance, la puissance de 12 kilowatts de l’AEPS équivaut à celle nécessaire pour faire fonctionner plus de 1,330 XNUMX ampoules LED.

La vision de la NASA comprend l'intégration de l'AEPS dans la prochaine station spatiale Gateway, dont le lancement est prévu en 2025. Le plan implique le montage de trois propulseurs AEPS sur l'élément de puissance et de propulsion de la station, responsables de diverses fonctions critiques telles que le maintien de l'orbite autour de la Lune, la vitesse élevée. communications avec la Terre et alimenter l'ensemble de la station. Gateway jouera également un rôle central dans le soutien aux ambitieuses missions Artemis vers le pôle sud lunaire.

Les tests de qualification réussis ont suscité un enthousiasme quant aux perspectives d'avenir de l'AEPS. Rohit Shastry, l'ingénieur en chef de l'AEPS, a exprimé son enthousiasme quant aux capacités de mission que cette technologie avancée pourrait offrir. Bien que Gateway reste l'objectif principal du déploiement de l'AEPS, le potentiel du moteur s'étend également à une utilisation potentielle dans les missions dans l'espace lointain.

Il est à noter que l’AEPS appartient à la famille des moteurs à propulsion électrique solaire. Néanmoins, la propulsion électrique nucléaire (NEP) constitue un type alternatif de propulsion électrique, utilisant un réacteur nucléaire pour générer une poussée plutôt que l'énergie solaire. Bien que l'AEPS soit actuellement en tête du peloton en tant que système de propulsion électrique le plus puissant, la NASA a déjà utilisé la propulsion ionique dans sa mission Dawn, explorant les astéroïdes Ceres et Vesta. De plus, la mission Psyché récemment lancée utilise une propulsion électrique solaire pour son long voyage vers l'astéroïde 16 Psyché.

L’avenir des systèmes de propulsion électrique promet des progrès continus, mais seul le temps révélera toute l’étendue de leur potentiel. Alors que nous attendons avec impatience de nouvelles découvertes et de nouveaux jalons dans l’exploration spatiale, continuons à adopter l’esprit de la recherche scientifique et gardons notre regard fixé sur les étoiles.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu’est-ce que la propulsion électrique ?

La propulsion électrique est un système de propulsion qui utilise l'énergie électrique pour accélérer les particules propulsives et générer une poussée dans l'espace. Elle offre une durée de vie plus longue et un meilleur rendement énergétique par rapport à la propulsion chimique traditionnelle.

Qu’est-ce que la propulsion ionique ?

La propulsion ionique, également connue sous le nom de propulsion électrique, est un type de propulsion électrique qui utilise du gaz ionisé comme propulseur pour générer une poussée. Le gaz ionisé crée un champ électrique qui accélère les particules chargées, entraînant une propulsion.

Quels sont les avantages de la propulsion électrique ?

Les systèmes de propulsion électrique, tels que l'AEPS, offrent un rendement énergétique plus élevé, une durée de vie plus longue et une puissance accrue par rapport à la propulsion chimique traditionnelle. Ces systèmes sont idéaux pour les missions spatiales à long terme et permettent aux vaisseaux spatiaux de voyager plus loin et plus rapidement.

Comment l’AEPS sera-t-il utilisé sur la station spatiale Gateway de la NASA ?

L'AEPS sera monté sur l'élément de puissance et de propulsion de la station spatiale Gateway de la NASA. Il fournira de l'électricité, maintiendra l'orbite de la station autour de la Lune et permettra des communications à haut débit avec la Terre. L'AEPS jouera un rôle déterminant dans le soutien aux missions Artemis de la NASA vers le pôle sud lunaire.

La propulsion électrique peut-elle être utilisée dans les missions dans l’espace lointain ?

Oui, les systèmes de propulsion électrique comme l’AEPS ont le potentiel d’être utilisés dans des missions dans l’espace lointain. L’efficacité et la puissance de ces systèmes les rendent adaptés aux missions prolongées au-delà de la Lune, offrant des opportunités d’exploration et de recherche scientifique dans l’espace.