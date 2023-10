Explorer l'âge des ténèbres cosmiques : une expérience de télescope lunaire

La perspective de placer des télescopes sur la face cachée de la Lune, à l’abri des interférences causées par la Terre, est devenue une raison impérieuse pour reprendre les missions lunaires. Cependant, la plage de températures extrêmes sur la Lune, fluctuant de -175°C (-280°F) à 140°C (280°F), a suscité des inquiétudes quant à la survie des instruments scientifiques. Pour relever ces défis, l'expérience LuSEE-Night vise à déployer un petit radiotélescope sur la surface lunaire pour tester sa résilience.

Les interférences croissantes causées par la lueur du ciel et les satellites ont rendu difficile la recherche optique depuis de nombreux endroits à travers le monde. Même les télescopes situés au sommet des montagnes ne sont pas à l’abri de ces perturbations. Les radiotélescopes, en revanche, sont confrontés à des défis tels que celui d'éviter les interférences des stations FM locales et des fours à micro-ondes. Placer des télescopes dans l’espace n’est qu’une solution partielle, comme le démontrent le télescope spatial Hubble et le prochain télescope spatial James Webb (JWST). Cependant, la capture de longueurs d’onde plus longues nécessite de grandes paraboles, ce qui pourrait être facilité par la plate-forme stable et l’environnement sans interférence de la Lune.

Un radiotélescope lunaire permettrait d’étudier plusieurs problèmes que les instruments actuels ne peuvent résoudre efficacement. L’objectif principal serait d’étudier l’âge des ténèbres cosmiques, la période entre la production du fond cosmique micro-ondes (CMB) et l’émergence des premières étoiles. On s’attend à ce que les signaux radio de cette époque se situent entre 0.5 et 50 mégahertz, des longueurs d’onde pratiquement indétectables depuis la Terre en raison de la présence de signaux produits par l’homme et de la distorsion atmosphérique. L’accent serait mis sur la détection des baisses causées par l’hydrogène de l’âge sombre absorbant le CMB étiré, et non sur un rayonnement supplémentaire.

La mise en œuvre d’un tel projet coûterait extrêmement cher, ce qui ferait de l’expérience LuSEE-Night une mission exploratrice cruciale. Équipé d'une antenne de 3 mètres (9.8 pieds), LuSEE-Night testera la technologie à plus petite échelle pour identifier les pièges potentiels. Le déploiement prévu de l’antenne sur la surface lunaire est prévu pour 2025.

L'emplacement de LuSEE-Night a été soigneusement sélectionné pour profiter de l'environnement immaculé et silencieux sur la face cachée de la Lune. Le Dr Kaja Rotermund du Berkeley Lab a souligné l'importance de cette mission, déclarant : « LuSEE-Night est une mission montrant si nous pouvons faire ce genre d'observations à partir d'un endroit où nous ne sommes jamais allés, et également pour une gamme de fréquences qui nous n'avons jamais pu observer.

Cependant, l’expérience est confrontée à des défis supplémentaires en raison des interférences solaires, limitant les observations à la nuit lunaire. L'instrument doit résister à des températures extrêmes, notamment -175°C (-280°F) lorsqu'il est opérationnel, et 140°C (280°F) pendant le jour lunaire. La communication constitue également un obstacle, car la majeure partie de la Lune obstrue les signaux directs. Les instructions devront être transmises à un satellite en orbite lunaire, qui transmettra ensuite les informations à l'atterrisseur lorsque les conditions s'aligneront.

En cas de succès, l'expérience LuSEE-Night jettera les bases de télescopes lunaires à plus grande échelle, offrant ainsi aux astronomes la possibilité de planifier des explorations ambitieuses du cosmos.

