Selon une étude, exploiter les réserves d’eau sur la Lune pourrait nécessiter de repenser les plans

Une nouvelle analyse des cratères lunaires a révélé que ces formations sont trop jeunes pour contenir d’anciens réservoirs de glace d’eau, remettant en question les prédictions antérieures sur la répartition et l’abondance de l’eau sur la Lune. Le physicien Norbert Schörghofer et l'astrophysicienne Raluca Rufu ont mené l'étude et ont découvert que la plupart des cratères présentant des poches d'ombre permanentes, qui présentent un intérêt particulier pour l'exploration future, sont âgés de moins de 2.2 milliards d'années.

Avant cette étude, les scientifiques pensaient que les régions d’ombre permanente (PSR), telles que les cratères profonds, pouvaient piéger et accumuler de la glace d’eau pendant des milliards d’années en raison de leurs températures extrêmement froides. Cependant, l’analyse indique que les PSR n’ont pas été protégés du Soleil pendant une durée suffisante pour permettre cette accumulation.

Les résultats ont des implications significatives pour les missions lunaires, en particulier la mission Artemis III de la NASA, qui sélectionne actuellement les sites d'atterrissage en fonction de la proximité des PSR. Bien que cette découverte signifie qu’il ne devrait pas y avoir d’anciens réservoirs de glace d’eau sur la Lune, elle suggère également que les PSR plus anciens pourraient potentiellement contenir plus d’eau que les plus jeunes. Identifier l'âge des cratères aidera à déterminer les sites d'atterrissage appropriés pour les futures missions.

Sources : Avancées scientifiques

Définitions:

Cratères lunaires : trous et creux sur la surface lunaire causés par les impacts de comètes et d'astéroïdes.

Glace d'eau : Eau gelée sous forme de glace.

Régions ombragées en permanence (PSR) : zones de la surface de la Lune qui ne sont jamais exposées au soleil.

Réservoirs : Espaces de stockage naturels.