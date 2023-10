Une étude révèle les origines des amas globulaires dans la Voie Lactée

Une étude récente menée par des astronomes de l'Institut d'études avancées en sciences fondamentales en Iran met en lumière les origines des amas globulaires dans la Voie lactée. Les amas globulaires sont des collections denses d'étoiles qui gravitent autour des galaxies, et on soupçonne depuis longtemps que certains de ces amas ont été volés à d'autres galaxies ou cannibalisés par la Voie Lactée.

L’équipe de recherche a utilisé des simulations informatiques pour modéliser les interactions entre les galaxies naines, qui sont de petites galaxies satellites en orbite autour de la Voie lactée, et les amas globulaires qu’elles contiennent. Ils ont découvert que le pourcentage d’amas pouvant être séparés de leurs galaxies hôtes variait en fonction des orbites des amas et de la masse de la galaxie.

Sur la base de leurs simulations, les astronomes ont conclu qu'au moins deux amas globulaires provenaient de la galaxie Fornax, quatre du Grand Nuage de Magellan, deux du Petit Nuage de Magellan et 14 de la galaxie naine du Sagittaire. De plus, ils ont identifié plusieurs amas globulaires présentant une forte probabilité d’association avec la galaxie naine du Sagittaire et le Grand Nuage de Magellan.

Cependant, les chercheurs ont noté que leurs modèles étaient simplifiés et ne tenaient pas pleinement compte des structures tridimensionnelles complexes des galaxies naines. Ils ont appelé à des recherches plus approfondies pour étudier ces associations d'amas nouvellement identifiées et fournir une compréhension plus complète des origines des amas globulaires dans la Voie lactée.

Sources:

– Shirazi, AR, Rahimi, A., Zonoozi, AH et al. (2020), « L'évasion des amas globulaires », Avis mensuels de la Royal Astronomical Society

– Crédit image : UCLA/DR Law