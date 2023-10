Des astronomes découvrent de jeunes étoiles et de la glace d'eau au cœur de la Voie lactée

Une équipe de chercheurs internationaux, dirigée par Florian Peißker de l'Institut d'astrophysique de l'Université de Cologne, a fait une découverte passionnante au centre de la Voie lactée. La zone entourant le trou noir supermassif de notre galaxie, connue sous le nom de Sagittaire A* (Sgr A*), abrite un nombre surprenant de jeunes étoiles et des régions d'eau glacée, formant une « fontaine de jouvence stellaire » métaphorique.

Les chercheurs se sont concentrés sur un amas d’étoiles appelé IRS13, situé à proximité de Sgr A*. Bien que l'amas ait été identifié il y a plus de vingt ans, l'âge de ses composants stellaires était difficile à déterminer. En collectant des données provenant de divers télescopes sur de nombreuses années, Peißker et son équipe ont découvert que les étoiles d'IRS13 sont exceptionnellement jeunes, âgées d'environ 100,000 XNUMX ans seulement.

Cette découverte remet en question la compréhension conventionnelle selon laquelle la formation des étoiles est perturbée par le rayonnement de haute énergie et les immenses forces de marée dans la région centrale de la Voie lactée. On pensait auparavant que ces facteurs empêcheraient les jeunes étoiles de se rassembler autour de Sgr A* et du centre de la galaxie.

Dans une étude distincte, le télescope spatial James Webb (JWST) a détecté de la glace d'eau au centre galactique de la Voie lactée. Cette découverte est liée à l'abondance de jeunes étoiles dans la région, car la glace d'eau se trouve souvent dans les disques protoplanétaires entourant les jeunes étoiles.

Peißker et son équipe suggèrent qu'IRS13 pourrait avoir connu une formation turbulente, théorisant que l'amas d'étoiles a été poussé vers Sgr A*. Ce mouvement pourrait avoir été provoqué par des frictions générées par des interactions avec le milieu interstellaire ou par des collisions avec d'autres amas d'étoiles.

Une étude plus approfondie d'IRS13 permettra aux chercheurs de comprendre les effets des trous noirs supermassifs, tels que Sgr A*, sur leur environnement et sur les régions des galaxies au-delà de leur voisinage immédiat. La découverte de jeunes étoiles et de glace d'eau au cœur de la Voie lactée fournit des informations précieuses sur la formation et l'évolution des galaxies.

Sources:

– Florian Peißker / Institut d'Astrophysique de l'Université de Cologne

– Le Journal d'Astrophysique