Une image fascinante en haute résolution révèle le cœur énigmatique de la Voie lactée

Le photographe Miguel Claro a capturé une image fascinante en haute résolution qui dévoile le cœur mystérieux de la Voie lactée. À travers son objectif, Claro présente une vue imprenable sur le cœur sombre de notre galaxie et les nuages ​​​​de gaz radiants dans cette région, communément appelés nébuleuses. Cette image extraordinaire a été prise dans la réserve Dark Sky Alqueva au Portugal.

En équilibrant délicatement l'interaction de la lumière et de la poussière cosmique, la photographie de Claro affiche non seulement un fond rempli d'étoiles, mais nous permet également de discerner des objets familiers du ciel profond. Parmi ces étonnantes merveilles célestes figurent la nébuleuse de la lagune (Messier 8) et la nébuleuse de la crevette (IC4628), toutes deux facilement reconnaissables. Cependant, il existe d’innombrables autres objets captivants à découvrir au sein de cette tapisserie cosmique.

Outre les nébuleuses par émission, où les gaz émettent leur propre luminance en raison de leurs températures élevées, on peut également distinguer la nébuleuse par réflexion de Trifid M20. Les nébuleuses par réflexion séduisent l'œil par leur beauté éthérée, car elles sont éclairées par la lumière des étoiles proches, rendant visible la poussière environnante.

De plus, l'image de Claro met également en évidence la présence d'une étoile solitaire proéminente, 3 Sagittaire, au sein de la constellation du Sagittaire. Il est important de noter que cette étoile réside à proximité du véritable centre galactique de la Voie lactée.

Pour capturer cette image impressionnante, Claro a utilisé un appareil photo Canon 6D modifié équipé d'un objectif fixe de 300 mm f/2.8 réglé sur f/3.5. Chaque panneau a été exposé pendant 70 secondes, et un total de six panneaux ont été habilement combinés pour produire la composition finale à grande échelle.

Miguel Claro, photographe professionnel, auteur et communicateur scientifique basé à Lisbonne, au Portugal, a acquis une reconnaissance internationale pour sa remarquable astrophotographie. En tant qu'ambassadeur photographique estimé de l'Observatoire européen austral, membre de The World At Night et astrophotographe officiel de la réserve Dark Sky Alqueva, Claro relie magistralement la Terre et le ciel nocturne à travers ses captivants « Skyscapes ».

FAQ:

Q : Que sont les nébuleuses ?

R : Les nébuleuses sont de vastes nuages ​​de gaz et de poussière situés dans l’espace. Ils servent souvent de berceaux à de nouvelles stars.

Q : Qu'est-ce que la réserve Dark Sky Alqueva ?

R : La réserve Dark Sky d'Alqueva, située au Portugal, est une zone désignée où la pollution lumineuse est minimisée pour faciliter l'observation des étoiles et l'astrophotographie.

Q : Qu’est-ce qu’une nébuleuse par réflexion ?

R : Une nébuleuse par réflexion est un type de nébuleuse qui semble illuminée en raison de la réflexion de la lumière des étoiles proches sur les particules de poussière environnantes.

Q : Comment l’image a-t-elle été capturée ?

R : L'image a été prise à l'aide d'un appareil photo Canon 6D modifié avec un objectif fixe de 300 mm f/2.8 réglé sur f/3.5. Plusieurs panneaux ont été combinés pour créer l’image finale.