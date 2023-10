Le trou noir supermassif de notre galaxie : tourne à une vitesse étonnante

By

Choisissez n’importe quel objet céleste dans la vaste étendue de l’Univers, et il y a de fortes chances qu’il possède la remarquable capacité de tourner. Des astéroïdes tombant bout à bout aux planètes et lunes tournant sur leurs axes, même les trous noirs présentent ce phénomène fascinant. Étonnamment, il existe une vitesse maximale à laquelle ces objets peuvent tourner, offrant un aperçu fascinant de la structure du cosmos.

Pour les corps célestes comme notre maison, la Terre, le taux de rotation maximal est déterminé par sa gravité à la surface. Alors que la force de gravité nous attire vers le centre de notre planète, la rotation de la Terre génère une subtile poussée vers l'extérieur connue sous le nom de force centrifuge. Bien que minuscule, cette force centrifuge se traduit par un poids légèrement inférieur ressenti à l’équateur par rapport aux pôles. En fait, en raison de notre journée de 24 heures, la différence de poids entre l'équateur et les pôles n'est que de 0.3 %.

Cependant, Saturne, avec sa journée relativement rapide de 10 heures, présente un contraste saisissant, la différence de poids entre son équateur et ses pôles atteignant 19 %. Cette disparité provoque un léger renflement du corps gazeux de Saturne à son équateur. Imaginez maintenant une planète hypothétique tournant si incroyablement vite que la différence de poids atteignait 100 %. À ce stade, l’attraction gravitationnelle de la planète et la force centrifuge à son équateur s’équilibreraient parfaitement. Toute augmentation supplémentaire de la vitesse de rotation aurait des conséquences désastreuses : la planète se désintégrerait tout simplement. S'il est probable que la planète atteindra son point de rupture à une vitesse de rotation inférieure, cette situation hypothétique illustre le concept de vitesse de rotation maximale.

Les trous noirs, entités cosmiques intrigantes, possèdent leurs propres caractéristiques uniques. Contrairement aux objets tangibles dotés de surfaces physiques, les trous noirs sont composés de distorsions époustouflantes de l’espace et du temps, causées par leur immense gravité. L’horizon des événements, limite au-delà de laquelle rien ne peut échapper à l’emprise gravitationnelle du trou noir, ne marque pas une surface physique. Néanmoins, même les trous noirs ont une vitesse de rotation maximale. Bien qu’elle ne soit pas associée à la rotation de la matière, la rotation d’un trou noir est attribuée à la torsion de l’espace-temps. Ce phénomène, connu sous le nom de glissement de cadre, provoque une contorsion subtile de l'espace lorsque les corps célestes, tels que la Terre, tournent.

Déterminer la vitesse de rotation d’un trou noir peut être une tâche difficile. Dans une étude récente, des scientifiques se sont concentrés sur le trou noir supermassif de notre galaxie en analysant les observations radio et rayons X de sa zone environnante. L’intense gravité du trou noir déforme les spectres de lumière émise par la matière proche, offrant ainsi des informations cruciales. En étudiant soigneusement l'intensité de la lumière à différentes longueurs d'onde, l'équipe de recherche a estimé la rotation du trou noir. Étonnamment, leurs résultats ont révélé que le paramètre de rotation du trou noir, noté « a », se situe entre la plage impressionnante de 0.84 à 0.96. Cela signifie que le trou noir supermassif de notre galaxie tourne à une vitesse étonnamment rapide, se rapprochant du taux de rotation maximal. Curieusement, sa spin surpasse même celle du trou noir de M87, qui possède un paramètre de spin compris entre 0.89 et 0.91.

Cette recherche révolutionnaire apporte un nouvel éclairage sur la nature énigmatique des trous noirs et leurs remarquables propriétés rotationnelles. Les découvertes invitent à une exploration plus approfondie des mystères du cosmos, dévoilant des informations captivantes sur le fonctionnement fondamental de l’espace et du temps.

-

QFP

Q : Quelle est la vitesse de rotation maximale des objets célestes ?

R : Le taux de rotation maximum varie en fonction de l'objet céleste. Pour des objets comme la Terre, le taux maximum est influencé par la gravité de surface, tandis que pour les trous noirs, il est déterminé par la torsion de l'espace-temps.

Q : Comment la rotation affecte-t-elle le poids d’un objet sur Terre ?

R : La rotation de la Terre provoque une subtile poussée vers l’extérieur connue sous le nom de force centrifuge, ce qui entraîne un poids légèrement inférieur à l’équateur par rapport aux pôles.

Q : Une planète peut-elle tourner si vite qu’elle s’effondrerait ?

R : Oui, si une planète tournait à une vitesse incroyablement élevée, la force centrifuge à son équateur finirait par équilibrer l’attraction gravitationnelle de la planète, provoquant sa désintégration.

Q : Qu’est-ce qui détermine la rotation des trous noirs ?

R : Alors que la rotation des objets tangibles est entraînée par la rotation de la masse physique, les trous noirs tournent en raison de la torsion de l’espace-temps provoquée par leur immense gravité.

Q : Comment la rotation du trou noir supermassif de notre galaxie a-t-elle été estimée ?

R : Les scientifiques ont analysé les observations radio et rayons X de la zone environnante du trou noir, étudiant la distorsion des spectres lumineux émis par la matière proche pour estimer sa rotation.