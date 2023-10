La Voie lactée tordue : le rôle de la matière noire dans la formation de notre galaxie

Les astronomes observent depuis longtemps que la Voie lactée n’est pas un disque parfaitement plat, mais plutôt tordu et déformé. Désormais, les chercheurs du Centre d'Astrophysique | Harvard et Smithsonian ont identifié une explication possible à cette forme particulière. Ils pensent qu’un halo de matière noire incliné en forme de ballon de football entourant notre galaxie pourrait être responsable du bord évasé et de la nature déformée de la Voie lactée.

La matière noire est une substance mystérieuse qui n'interagit pas avec la lumière, ce qui la rend invisible à nos télescopes. Cependant, elle constitue une part importante du contenu de matière de l'univers, représentant environ 85 % de toute la matière. Sa présence peut être déduite de ses effets gravitationnels sur la matière visible et la lumière. La matière noire agit comme la « colle gravitationnelle » qui maintient les galaxies ensemble, les empêchant de se séparer en raison de leur rotation rapide.

Les chercheurs ont utilisé des modèles informatiques pour calculer que la forme du halo de matière noire autour de la Voie lactée correspond au bord évasé et à la déformation observés. Ils ont déterminé que l’orbite des étoiles au sein de notre galaxie s’aligne sur un halo de matière noire incliné en forme de ballon de football. Cela suggère que notre galaxie a peut-être connu un événement de fusion dans le passé, au cours duquel deux galaxies sont entrées en collision et ont provoqué l'inclinaison.

Comprendre la forme du halo de matière noire pourrait fournir des informations non seulement sur l'évolution de la Voie lactée, mais également sur la nature de la matière noire elle-même. Cela pourrait révéler des informations importantes sur les propriétés des particules de matière noire et potentiellement aider les astronomes à étudier les « gouttes » de matière noire flottant librement qui existent entre les galaxies.

Les résultats de cette recherche, publiés dans la revue Nature Astronomy, mettent en évidence l’impact de la matière noire sur la formation des galaxies et offrent un aperçu du monde mystérieux de la matière noire.

