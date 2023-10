Ximena Aguilar Vega : Explorer les couleurs des pôles

Ximena Aguilar Vega, biologiste professionnelle et glaciologue, a consacré sa vie à l'étude de la couleur et de son impact sur les glaciers, la glace et les mers de l'Arctique et de l'Antarctique. Grâce à ses recherches, elle a découvert que les couleurs plus foncées dans les zones où la mer rencontre la glace indiquent la présence de composés issus de la fonte des glaciers, ce qui a de graves conséquences sur l'écosystème.

Au cours de ses expéditions en Antarctique, Aguilar a été témoin des changements rapides qui se produisent dans le paysage. En seulement un an, les glaciers sont devenus sombres, comme recouverts de poussière brune et noire, et la présence d’eau liquide a considérablement augmenté. La situation est tout aussi dramatique dans l’Arctique, où le réchauffement se produit quatre à cinq fois plus vite que partout ailleurs sur la planète.

La passion d'Aguilar pour le monde naturel et la couleur a commencé dès son plus jeune âge, assise sous un arbre dans sa rue à Mexico. Elle a également développé un intérêt pour la photographie, l'utilisant comme moyen de capturer la beauté et les changements des régions polaires. En plus de son travail scientifique, Aguilar a également assumé des rôles d'artiste et d'activiste, utilisant l'art, la poésie et ses expériences pour sensibiliser au changement climatique.

Tout en reconnaissant l'importance de la recherche scientifique, Aguilar estime que les connaissances sur le changement climatique doivent également atteindre la société à une échelle plus large. Elle a participé à des conversations avec des délégations mexicaines aux sommets des Nations Unies sur les changements climatiques pour souligner l'urgence de la situation. Aguilar souligne le pouvoir de combiner la science et l’art pour éduquer et inciter les gens à agir.

Ayant visité les pôles à plusieurs reprises, Aguilar craint que les changements dont elle a été témoin ne se propagent au reste du monde si des mesures urgentes ne sont pas prises. En étudiant les couleurs des pôles, elle espère fournir des informations précieuses sur les processus biologiques et chimiques en jeu et contribuer aux efforts visant à atténuer les impacts du changement climatique.

