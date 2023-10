Le potentiel des formes de vie artificielles en médecine

La création de vie artificielle fascine depuis longtemps, tant dans la recherche scientifique que dans la culture populaire. Des créatures fantastiques aux animaux de compagnie, l’idée de créer artificiellement de la vie soulève des questions sur le rôle que ces formes de vie devraient jouer dans notre environnement. Le professeur agrégé Chenguang Lou et le professeur Hanbin Mao ont récemment fait des progrès dans le domaine de la vie artificielle, notamment dans le développement de nanostructures hybrides peptide-ADN. Leurs recherches, publiées dans la revue Cell Reports Physical Science, explorent le potentiel de ces molécules dans la création de formes de vie artificielles et de vaccins viraux.

La vision de Lou concernant les formes de vie artificielles implique de les utiliser comme ennemis de virus pathogènes qui n'ont pas de prédateurs naturels. Ces formes de vie artificielles pourraient également servir de vaccins contre les infections virales ou être chargées de médicaments et d'éléments de diagnostic, agissant comme des nanorobots ou des nanomachines envoyés dans le corps d'un patient. Même si le développement d’un vaccin viral artificiel pourrait encore prendre une dizaine d’années, la création de cellules artificielles se rapproche à l’horizon.

Les éléments constitutifs de la création de formes de vie artificielles résident dans la combinaison de l’ADN et des peptides, deux biomolécules puissantes présentes dans la nature. L'ADN permet un contrôle précis de la programmation mais possède des fonctions chimiques limitées. Les peptides, quant à eux, offrent un large éventail de fonctions chimiques grâce aux 20 acides aminés avec lesquels ils peuvent agir. En reliant des structures d’ADN à trois brins avec des structures peptidiques à trois brins, les chercheurs ont créé une molécule hybride artificielle qui combine les atouts des deux.

Des groupes de recherche du monde entier explorent le lien entre l’ADN et les peptides pour faire progresser les entités biologiques et les formes de vie. À l’Université d’Oxford, des scientifiques ont construit une nanomachine capable de percer les membranes cellulaires, créant ainsi des canaux membranaires artificiels. Des chercheurs de l’Arizona State University ont réussi à auto-assembler l’ADN et les peptides en structures 2D et 3D, tandis que ceux de la Northwest University ont montré la formation de microfibres. Des scientifiques de l’Université Ben Gourion du Néguev ont utilisé des molécules hybrides pour créer des structures contenant des médicaments anticancéreux.

Le potentiel des formes de vie artificielles en médecine est transformateur. Selon Lou, ces progrès peuvent révolutionner les soins de santé en améliorant la capacité de la société à diagnostiquer et à traiter des maladies difficiles à guérir. Même s’il reste encore des défis à relever, la promesse des formes de vie artificielles revêt une grande importance pour l’avenir de la médecine.

La source:

– Conjugués peptide-ADN comme éléments de base pour la conception de novo de nanostructures hybrides, Cell Reports Physical Science (2023).

– Université du Danemark du Sud : https://www.sdu.dk/en/om_sdu/fakulteterne/naturvidenskab/nyheder2023/kunstigtliv