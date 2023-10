Eugenio Calabi : un mathématicien inventif qui a transformé la géométrie et la physique

Eugenio Calabi, mathématicien renommé, était connu pour ses contributions transformatrices et originales dans ce domaine. L'une de ses réalisations les plus importantes fut sa conjecture de 1953 sur une classe spéciale de variétés, qui devint plus tard connue sous le nom de variétés de Calabi-Yau. Initialement considérées comme impossibles par d'autres mathématiciens, ces formes ont eu de profondes implications en mathématiques et en physique.

Une variété est une surface ou un espace qui peut exister dans n'importe quelle dimension, caractérisé par la propriété qu'un petit quartier autour de chaque point semble plat. Calabi s'est intéressé aux collecteurs Kähler, qui sont lisses et n'existent que dans des dimensions paires. Il s'est particulièrement concentré sur la courbure de Ricci, une mesure de courbure en mathématiques.

Shing-Tung Yau, étudiant diplômé à l'époque, a d'abord douté de la conjecture de Calabi. Cependant, après avoir présenté des contre-exemples qui se sont révélés incorrects par la suite, Yau a réalisé la validité potentielle de la conjecture. Au cours des trois années suivantes, Yau a travaillé pour prouver l'existence des variétés proposées par Calabi, établissant finalement leur existence mathématique.

L'importance des variétés de Calabi-Yau s'étendait au-delà des mathématiques. Au milieu des années 1980, des physiciens explorant la théorie des cordes, un cadre qui cherchait à unifier les forces de la nature, ont découvert que les six dimensions cachées requises par leur théorie pouvaient potentiellement être cachées dans les variétés de Calabi-Yau. Ce lien avec la théorie des cordes a alimenté la recherche sur les propriétés des variétés de Calabi-Yau, aboutissant à la construction de milliers de formes différentes.

Calabi lui-même a reconnu l'attention que son idée a reçue en raison de son lien avec la théorie des cordes, mais a souligné que sa conjecture originale était une question purement géométrique. Tout au long de sa carrière, Calabi était connu pour poser des questions intéressantes et lancer de nouveaux sujets d'étude.

Les contributions d'Eugenio Calabi ont eu un impact durable sur les mathématiques et la physique. Son approche inventive et ses idées transformatrices continuent d’inspirer les générations futures de mathématiciens et de scientifiques.

Sources:

– [Article source]