Le rôle de l'évolution et de l'expérience dans les capacités de reconnaissance faciale

Les chercheurs ont découvert que notre capacité à traiter les visages droits est le résultat d’une combinaison d’évolution et d’expérience. L'étude, menée sur un homme nommé Claudio, dont la tête est presque complètement tournée vers l'arrière, met en lumière les facteurs qui influencent nos capacités de reconnaissance faciale.

Lorsque nous rencontrons un visage familier, nous pouvons généralement l’identifier instantanément. Cependant, la tâche devient beaucoup plus difficile lorsque le visage est à l’envers. Cette étude visait à déterminer si notre capacité à traiter les visages droits est le résultat de mécanismes évolutifs ou simplement de nos interactions quotidiennes avec des personnes en position verticale.

Claudio, dont l'orientation de la tête est inversée par rapport à la plupart des visages qu'il a observés, a fourni une occasion unique d'examiner les effets d'un point de vue modifié sur la détection et la correspondance des visages. Les chercheurs ont testé ses capacités de perception du visage dans diverses tâches, notamment la reconnaissance des visages thatchérisés où certains traits sont altérés.

Les résultats ont montré que Claudio était plus précis dans la détection des visages inversés et dans la formulation des jugements Thatcher par rapport aux sujets témoins. Cependant, ses capacités de correspondance d’identité faciale étaient similaires à celles des témoins. Cela suggère que notre maîtrise des visages droits découle d’une combinaison de mécanismes évolutifs et d’expérience.

Il est intéressant de noter que Claudio a obtenu de meilleurs résultats lors de la visualisation de visages thatchérisés droits, ce qui indique que les mécanismes impliqués dans la perception des visages manipulés diffèrent de ceux impliqués dans la détection faciale et la correspondance d'identité. Les chercheurs prévoient d’étudier plus en détail ces différences et d’explorer d’autres aspects de la perception du visage, tels que les expressions faciales, l’âge, l’attractivité, etc.

Cette étude fournit des informations précieuses sur la nature des capacités de reconnaissance faciale et met en évidence l'importance de l'évolution et de l'expérience dans la formation de la sensibilité de notre système visuel aux visages droits.

Référence : « Le développement de la perception du visage droit dépend de mécanismes et d'expériences évolués spécifiques à l'orientation » par Brad Duchaine, Constantin Rezlescu, Lúcia Garrido, Yiyuan Zhang, Maira V. Braga et Tirta Susilo, publié dans iScience.