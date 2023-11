Les arguments en faveur du renommage des grands et petits nuages ​​de Magellan : faire la lumière sur l’histoire astronomique

By

Un débat en cours au sein de la communauté astronomique a pris de l'ampleur avec la récente demande de renommer deux galaxies satellites importantes proches de la Voie lactée : le Grand Nuage de Magellan (LMC) et le Petit Nuage de Magellan (SMC). Ces galaxies, connues pour leurs contributions significatives à l’étude de la formation des étoiles, ont longtemps été associées à l’héritage de Ferdinand Magellan, l’explorateur portugais qui entreprit un voyage pour faire le tour du monde. Cependant, les astronomes affirment que les actions controversées de Magellan et son manque d'implication directe dans la découverte de ces nuages ​​justifient un réexamen.

L'astronome Mia de los Reyes, dans un article d'opinion stimulant publié dans APS Physics, a été le fer de lance de la coalition plaidant pour un changement de nomenclature. Soulignant l'histoire de violence, d'exploitation et de colonisation de Magellan, de los Reyes s'interroge sur l'opportunité d'immortaliser une figure avec un tel héritage. De plus, il a été établi que le nom « Magellan » n'a été largement associé à ces galaxies que plusieurs siècles après l'expédition de Magellan. En fait, les populations locales d’Amérique du Sud connaissaient déjà ces corps célestes et les appelaient les « Nuages ​​du Cap ».

L'objectif principal de cette campagne de changement de nom n'est pas simplement de vilipender Magellan, mais plutôt de reconnaître la véritable signification scientifique des nuages ​​et leur impact sur notre compréhension du cosmos. Le LMC et le SMC servent de laboratoires essentiels pour étudier la formation des étoiles, hébergeant une vaste gamme de corps stellaires et fournissant un aperçu de chaque étape de l'évolution. D’innombrables articles scientifiques ont été publiés faisant référence aux recherches menées dans ces royaumes galactiques.

Les critiques de la proposition de changement de nom s’opposent à ce qu’ils perçoivent comme du « woke-isme » ou une focalisation inutile sur les personnages historiques. Cependant, les partisans soulignent l’importance de considérer la nomenclature comme partie intégrante du processus scientifique. L'accent devrait être mis sur l'exactitude, l'inclusivité et la promotion d'une approche plus respectueuse et représentative des conventions de dénomination astronomique.

FAQ:

Q : Pourquoi les Grands et Petits Nuages ​​de Magellan devraient-ils être renommés ?

R : Les astronomes soutiennent que l'histoire controversée de Ferdinand Magellan et son manque d'implication directe dans la découverte de ces galaxies justifient un réexamen de leurs noms.

Q : Quels sont les apports scientifiques des Grands et Petits Nuages ​​de Magellan ?

R : Ces galaxies satellites fournissent des informations précieuses sur la formation des étoiles et hébergent une multitude de corps stellaires. Ils offrent des opportunités uniques pour étudier les différentes étapes de l’évolution stellaire.

Q : Quel est l'objectif principal de la proposition de changement de nom ?

R : L'objectif principal est de reconnaître l'importance scientifique des nuages ​​et de promouvoir une approche plus précise et plus respectueuse des conventions de dénomination astronomiques.