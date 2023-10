Comment les chats ronronnent : la science derrière le trait félin

Les chats mystifient les humains depuis des siècles grâce à leur capacité à produire un ronronnement profond et apaisant. Enfin, les scientifiques ont découvert le secret de ce trait félin. Une étude menée par le Dr Christian Herbst de l'Université de Vienne en Autriche révèle que les chats utilisent une technique appelée « friture vocale » pour obtenir leur ronronnement apaisant, de la même manière que des chanteurs comme Katy Perry l'utilisent pour créer des tons graves.

L'étude, publiée dans Current Biology, visait à percer le mystère de la façon dont de petits animaux comme les chats domestiques pouvaient produire des sons aussi graves. En règle générale, seuls les animaux dotés de cordes vocales plus longues, comme les éléphants, peuvent générer des fréquences aussi basses. Pour enquêter sur cela, les chercheurs ont disséqué les boîtes vocales de huit chats euthanasiés en raison de maladies en phase terminale, avec la permission de leurs propriétaires.

En faisant passer de l'air humide à travers les cordes vocales des chats, simulant un alevin vocal, les chercheurs ont observé des ronronnements auto-entretenus chez tous les chats. De plus, ils ont découvert des masses de tissus fibreux dans les cordes vocales, mettant en lumière la façon dont les chats peuvent produire des sons à des fréquences incroyablement basses (20-30 Hz). Ces fréquences sont encore plus basses que les sons graves les plus graves produits par les voix humaines.

Il est intéressant de noter que des mécanismes biologiques similaires ont été découverts chez les chats rugissants comme les lions et les tigres. Ces résultats suggèrent que la technique des alevins vocaux pourrait être un trait physiologique courant chez les félins.

Comprendre comment les chats ronronnent satisfait non seulement notre curiosité, mais contribue également à une connaissance plus large de la communication animale et de la production sonore. Des recherches plus approfondies dans ce domaine pourraient fournir des informations sur l'évolution et l'adaptation des vocalisations chez diverses espèces.

